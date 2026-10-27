Після звинувачень FIЇNKA та заяви Кісельова: родина Гіги прокоментувала скандал із "Вівтарем"

У своїй заяві в інстаграмі рідні Степана Гіги зізналися, що їм боляче бачити публічні конфлікти навколо імені співака, адже від його смерті ще не минуло й року.

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Ми ніколи не мали на меті когось образити чи знецінити працю артистів. Навпаки, щиро вдячні кожному, хто долучився до вшанування пам'яті нашого тата– наголосили близькі музиканта.

Вони пояснили, що організацією концерту пам'яті Степана Гіги в Києві займалися організатори, які протягом кількох років співпрацювали з артистом. Саме вони вели переговори з виконавцями та їхніми менеджерами й узгоджували умови участі в заході. За словами родини, у той період вона переживала найважчий етап свого життя, тому довірилася людям, яких давно знала. Близькі артиста були переконані, що всі домовленості з учасниками концерту належним чином узгоджені.

На жаль, уже після концерту з'ясувалося, що між очікуваннями окремих артистів і тим, про що повідомляли нам, є розбіжності. Для нас це також стало несподіванкою– зазначили рідні співака.

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Водночас родина наголосила, що відповідально ставиться до творчої спадщини Степана Гіги, адже його пісні – це результат багаторічної праці музиканта. Близькі артиста також заявили, що відкриті до спокійного діалогу та цивілізованого розв'язання всіх питань.

Найбільше, чого б нам хотілося, – щоб ім'я Степана Гіги об'єднувало людей навколо музики, а не ставало приводом для суперечок– додали вони.

Що відомо про скандал із піснею "Вівтар"?

Суперечка стала публічною після того, як співачка FIЇNKA розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну про домовленості з родиною Степана Гіги щодо виконання його хіта. За словами артистки, її запросили заспівати "Вівтар" на концерті пам'яті музиканта. Спочатку йшлося лише про виконання композиції на заході без права на подальший реліз. Однак після того, як оновлена версія пісні привернула увагу слухачів у мережі, зокрема в тіктоці, FIЇNKA запропонувала офіційно випустити її та розділити роялті порівну. Як стверджує співачка, на реліз вона отримала згоду, проте виконувати композицію на концертах їй нібито заборонили.

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Згодом артистка звернула увагу на те, що Нікіта Кісельов також переспівав "Вівтар", випустив кліп і виконував пісню на своїх концертах. За словами FIЇNKA, представники родини Гіги повідомили їй, що подали на виконавця до суду через використання композиції.

Нікіта Кісельов зі свого боку заявив, що не має проблем із законом через виконання пісні. За його словами, він отримав усі необхідні дозволи від правовласника, а використання композиції офіційно погоджене. Також співак наголосив, що проти нього не відкривали судових справ через виконання "Вівтаря".

Після цього FIЇNKA публічно обурилася та заявила, що почувалася обманутою, оскільки дотримувалася домовленостей, про які їй повідомили.

До обговорення ситуації долучився й блогер Ніколас Карма. Він в інстаграмі розповів, що раніше спілкувався з донькою Степана Гіги Квітославою щодо офіційного релізу власної версії пісні "Достигають вишні". За словами блогера, тоді йому повідомили, що родина спершу планує розв'язувати судові питання з Нікітою Кісельовим через "Вівтар". А пізніші його спроби повернутися до обговорення релізу залишилися без відповіді.

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Після слів FIЇNKA я зрозумів, що мене обманули так само. І мені так само як і FIЇNKA, говорили ідентичні речі про Нікіту та судовий процес. Тому, точно не треба звинувачувати FIЇNKA у якійсь брехні– написав Ніколас Карма.

Раніше ми розповідали про те, кому перейшли авторські права на пісні Степана Гіги після його смерті.