Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. Сообщает Show 24 со ссылкой на его фейсбук-страницу.

Смотрите также Оскароносный Шон Пенн, который поддерживает Украину, показался с матерью погибшего пилота "Джуса"

Сергей Лещенко опубликовал несколько фотографий с Шоном Пенном. На одной из них показана татуировка в виде трезубца, которое тот набил на запястье. Оскароносный актер в очередной раз посетил Украину.

Приезжать в 2022 было модно, и стояла очередь из желающих. А в 2025 приезжают только настоящие друзья, которые чувствуют связь с украинской землей и нашими людьми. Теперь на память у тебя – татуировка трезубца, которое ты привез с фронта. Спасибо за все, Шон,

– написал Лещенко.

Шон Пенн набил татуировку в виде трезубца / Фото из фейсбука Сергея Лещенко

Сергей Лещенко и Шон Пенн / Фото из фейсбука Сергея Лещенко

Шон Пенн / Фото из фейсбука Сергея Лещенко

Шон Пенн встретился с военными в Украине

Ранее мы сообщали, что Шон Пенн приехал в Украину и встретился с военными. Актер посетил 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго, а также записал видеообращение.

"Я американец и хочу сказать то, что я знаю. Несмотря на то, что делают политики, я верю во всех вас, и я благодарен всем вам за то, что вы являетесь лучшими из тех, кем мы все стремимся быть. И вы защищаете не только свою страну, вы действительно защищаете мир, и это будет известно и увидено, и я знаю, что вы победите, и Бог благословит всех вас и ваши семьи. Спасибо вам", – обратился Шон Пенн к военным.