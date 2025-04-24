Про це розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. Повідомляє Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку.

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Сергій Лещенко опублікував кілька фотографій з Шоном Пенном. На одній із них показано татуювання у вигляді тризуба, яке той набив на зап'ястку. Оскароносний актор вкотре відвідав Україну.

Приїздити у 2022 було модно, і стояла черга з охочих. А у 2025 приїздять тільки справжні друзі, які відчувають зв'язок з українською землею і нашими людьми. Тепер на згадку в тебе – татуювання тризуба, яке ти привіз із фронту. Дякуємо за все, Шоне,

– написав Лещенко.

Шон Пенн набив татуювання у вигляді тризуба / Фото з фейсбуку Сергія Лещенка

Сергій Лещенко та Шон Пенн / Фото з фейсбуку Сергія Лещенка

Шон Пенн / Фото з фейсбуку Сергія Лещенка

Шон Пенн зустрівся з військовими в Україні

Раніше ми повідомляли, що Шон Пенн приїхав в Україну та зустрівся з військовими. Актор відвідав 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, а також записав відеозвернення.

"Я американець і хочу сказати те, що я знаю. Попри те, що роблять політики, я вірю у всіх вас, і я вдячний всім вам за те, що ви є найкращими з тих, ким ми всі прагнемо бути. І ви захищаєте не лише свою країну, ви справді захищаєте світ, і це буде відомо і побачено, і я знаю, що ви переможете, і Бог благословить всіх вас і ваші родини. Дякую вам", – звернувся Шон Пенн до військових.