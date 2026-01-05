Должны стать мишенью, – скандальная участница "Холостяка" раскрыла критерии отбора девушек на шоу

14 сезон романтического реалити "Холостяк" стал одним из самых обсуждаемых. После завершения шоу одна из его участниц, София Шамия, рассказала о том, как выбирают девушек на проект.

По словам Софии, на кастинге отбирают максимально нестандартных, скандальных или "острых" девушек, создают ситуации и конкурсы, чтобы проверить, как они ведут себя в конфликтной атмосфере.

Берут не просто интересных людей берут тех, кто может дать эмоцию в кадре. Если вы не будете "интересны" для телевидения, вас не возьмут. Нужно быть или очень скандальной, или иметь яркую, часто трагическую историю. Фактически вы должны стать мишенью для телевидения тогда вас берут в проект,

– отметила Шамия.

София Шамия рассказала, как отбирают девушек для участия в шоу "Холостяк" / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, что сама София стала одной из самых обсуждаемых участниц 14 сезона "Холостяка".

