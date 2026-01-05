Должны стать мишенью, – скандальная участница "Холостяка" раскрыла критерии отбора девушек на шоу
- София Шамия рассказала, что на кастингах "Холостяка" выбирают нестандартных, скандальных или "острых" девушек для создания эмоций в кадре.
- Сама София подала иск в суд после скандалов на шоу и покинула проект, заплатив штраф в 200 тысяч гривен.
14 сезон романтического реалити "Холостяк" стал одним из самых обсуждаемых. После завершения шоу одна из его участниц, София Шамия, рассказала о том, как выбирают девушек на проект.
Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу модели.
По словам Софии, на кастинге отбирают максимально нестандартных, скандальных или "острых" девушек, создают ситуации и конкурсы, чтобы проверить, как они ведут себя в конфликтной атмосфере.
Берут не просто интересных людей берут тех, кто может дать эмоцию в кадре. Если вы не будете "интересны" для телевидения, вас не возьмут. Нужно быть или очень скандальной, или иметь яркую, часто трагическую историю. Фактически вы должны стать мишенью для телевидения тогда вас берут в проект,
– отметила Шамия.
Заметим, что сама София стала одной из самых обсуждаемых участниц 14 сезона "Холостяка".
Что известно об участии Шамии в шоу "Холостяк"?
- Модель приняла участие в проекте из-за симпатии к Тарасу Цимбалюку, но после этого оказалась в центре сразу нескольких скандалов.
- На первой вечеринке девушка не знала, что такое "турникет", а в третьем выпуске врач-косметолог Оксана Шанюк обвинила ее в отношениях с мужем своей беременной клиентки. Сама София категорически отрицает эти обвинения.
- На фоне конфликта с Оксаной Шамия приняла решение покинуть проект. Из-за того, что она сама ушла из шоу, вынуждена была заплатить телеканалу СТБ штраф в 200 тысяч гривен.
- Кроме того, София сообщила, что подала иск в суд и отметила, что "виновные в распространении ложных сведений о ней обязательно понесут предусмотренную законом ответственность".