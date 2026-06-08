Знаменитая певица в очередной раз поддержала украинцев в трогательном видео

Лидер группы Within Temptation в очередной раз поддержала Украину. Она обратилась со словами поддержки к украинским поклонникам.

Шарон ден Адель записала послание к украинцам. Трогательным видео поделилась киевлянка Ксения на своей странице в тредсе. Она посетила концерт группы в Нюрнберге.

Смотрите также Режиссер фильма "Эмилия Перес" побывал в Украине

За кулисами сцены солистка Within Temptation, держа в руках украинский флаг, высказалась о войне и поддержала украинских фанов.

Я знаю, что в Украине сейчас очень трудно. Много обстрелов. Особенно в Киеве. И я считаю, что вы побеждаете. Давайте доведем это до конца. Держитесь,

– поделилась певица.

Шарон ден Адель обратилась к украинцам: видео

В знак благодарности украинцы подарили Шарон ден Адель платок в сине-желтых цветах. Для певицы это был приятный сюрприз.

Напомним, на днях группа Within Temptation выступила на фестивале Rock am Ring в Германии. Во время концерта солистке передали Смотрите также Флаг взвился на концерте: лидер Within Temptation поддержала Украину – и она взяла и развернула его.

Мировые звезды поддерживают Украину: последние новости

Солист группы Metallica публично поддержал фанатку из Украины на одном из концертов. Он пообщался с ней за кулисами, а потом представил другим зрителям.

Знаменитый иллюзионист Дэвид Блейн приехал в Украину. Он посетил, чтобы поддержать и вдохновить раненых, железнодорожников и талантливых детей.

Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом 23 апреля. Он принял участие в Киевском форуме по безопасности, провел множество встреч и побывал в Буче.