Какое обещание дал Степан Гига, когда находился в больнице
- Народный артист Украины Степан Гига попал в больницу перед туром и концертом в киевском Дворце спорта.
- Турменеджер Роман Слобода сообщил, что Гига обещал выйти на сцену, несмотря на болезнь.
Народный артист Украины Степан Гига попал в больницу накануне большого тура и концерта в киевском Дворце спорта. Певец хотел выздороветь и выступить для своих поклонников.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал турменеджер Гиги Роман Слобода, передает 24 Канал. Он поделился, что Степан Петрович не чувствовал, что скоро умрет, и обещал сыграть концерт во Дворце спорта.
Роман Слобода рассказал, что встречался со Степаном Гигой накануне его дня рождения 16 ноября.
У нас должен был быть Дворец спорта 29 ноября и большой тур по Украине, Европе, Америке. И он сказал: "Я встану". Он планировал встать на Дворец спорта. Говорил: "Тур я не обещаю, потому что у меня нога болит, но я обещаю выйти на сцену Дворца спорта",
– вспомнил турменеджер артиста.
Слобода не разрыл деталей болезни Гиги, но отметил, что его близкие были ошеломлены.
Это и для нас это было шоком. Но это уже вопрос к его семье, я в подробности не вдаюсь, но вынужденно было нужно его доставить в больницу,
– сказал мужчина.
Для справки! 19 ноября команда Степана Гиги сообщила в инстаграме об отмене ближайших концертов в связи с тем, что народному артисту Украины провели срочную операцию.
Источники рассказали 24 Каналу, что ему ампутировали ногу выше колена. Степан Петрович находился в тяжелом состоянии в одной из львовских больниц.
Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что Гига впал в кому. Однако пиар-менеджер артиста требовала предоставить доказательства распространенной информации или удалить материал и публично извиниться.
Что известно о прощании со Степаном Гигой?
Вчера, 14 декабря, в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла состоялось прощание со Степаном Гигой. Провести певца в последний путь пришли сотни людей, среди них львовяне и люди из разных уголков Украины, коллеги и поклонники.
Сегодня, 15 декабря, в том же месте состоятся похороны. Они начнутся в 14:00. Около 15:00 на Площади Рынок пройдет общегородское прощание со Степаном Петровичем.
Народного артиста Украины похоронят на Лычаковском кладбище.