Дети Степана Гиги рассказали, как коллеги помогли им пережить потерю отца
- Дети Степана Гиги получили значительную поддержку от коллег и друзей после его смерти, что помогло им пережить потерю.
- 28 марта в Киеве состоится концерт памяти Степана Гиги, на котором выступят 50 артистов, исполняя его песни в современной аранжировке.
В декабре прошлого года отошел в вечность народный артист Украины Степан Гига. У певца остались дочь Квитослава и сын Степан, которые также занимаются музыкой.
В эксклюзивном интервью для 24 Канала дети рассказали о поддержке, которую получили от коллег отца после его смерти.
Дети Степан Гига поделились, что для них тяжелее всего было пережить личную потерю.
Для нас главное – это наша потеря, боль от того, что мы остались без папы. Остальное отходит на второй план, потому что никакие внешние вещи не могут заменить его любовь, поддержку и тепло, которые он нам давал,
– объяснили Квитослава и Степан Гига-младший.
В то же время они отметили, что поддержка коллег и друзей очень помогла пережить этот сложный период.
После потери папы мы получили много звонков и сообщений от коллег и друзей. Их поддержка очень помогла пережить это трудное время, и мы искренне благодарны всем,
– признались дети артиста.
Заметим, что 28 марта во Дворце Спорта в Киеве запланирован большой концерт памяти Степана Гиги. На сцене выступят 50 артистов и групп, которые исполнят его песни в современной аранжировке. Среди звезд – Артем Пивоваров, alyona alyona, Злата Огневич и другие. Как рассказали Квитослава и Степан Гига-младший, многие артисты сами изъявили желание выступить, а других – пригласили они вместе с командой.
Для нас важно, чтобы этот концерт состоялся с любовью и уважением к папе. А каждый артист вкладывает в создание этого вечера свое сердце, что очень ценно,
– подчеркнули дети Степана Гиги.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- Певец ушел из жизни 12 декабря 2025 года в реанимации Первого территориального медицинского объединения Львова в возрасте 66 лет.
- Дети артиста, дочь Квитослава и сын Степан-младший, рассказали, что у отца был сахарный диабет, а также серьезная инфекция, с которой организм не смог справиться. Они были рядом с ним до последних минут.
- Прощание с певцом состоялось во Львове, а похоронили его на Лычаковском кладбище.