Не на Закарпатье: где жил Степан Гига в последние годы
- Степан Гига последние годы жил в пригороде Львова, в селе Конопница, а не в самом Львове.
- Исполнитель умер 12 декабря после нескольких недель борьбы за жизнь, имел сахарный диабет и перенес срочную операцию.
На днях в последний путь во Львове провели народного артиста Степана Гигу. Артиста похоронили на Лычаковском кладбище.
В то же время оказалось, что Степан Петрович не жил в самом городе. Где именно жил певец с семьей – пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".
В комментарии ЖВЛ мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что Степан Гига за несколько лет до смерти переехал в пригород Льова. Семья приобрела жилье в Конопнице, где артист провел свои последние годы.
Он всю свою жизнь жил не во Львове. Фактически последние годы. Семья купила квартиру в Конопнице. И он себя чувствовал львовянином. То есть Львов для него уже стал родным. И он его полюбил. Я сам был поражен,
– отметил городской голова.
"Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн
Как до этого Андрей Садовый отмечал в своем телеграмм-канале, Степан Гига завещал быть похороненным именно во Львове, на Лычаковском кладбище.
Для справки! Степан Гига родился на Закарпатье, в селе Белки. Впоследствии он перебрался в Ужгород, где получил музыкальное образование. Также длительное время артист жил в Ивано-Франковске.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- Исполнитель умер 12 декабря в реанимации Первого ТМО Львова после нескольких недель борьбы за жизнь.
- Накануне, 19 ноября, команда артиста сообщила о том, что Степану Петровичу провели срочную операцию в связи с болезнью. Тогда же стало известно, что его ближайшие концерты отменили.
- Позже в медиа появилась информация о том, что артист впал в кому после серьезных послеоперационных осложнений.
- Как известно, у Степана Гиги был сахарный диабет. Эту информацию подтвердил его коллега Павел Зибров.
- Источники 24 Канала утверждают, что Степану Гиге ампутировали ногу выше колена, однако сама команда певца в комментарии 24 Каналу не подтвердила и не опровергла информацию.