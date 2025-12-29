В Киеве хотят назвать улицу в честь Степана Гиги
- В Киеве появилась петиция о переименовании улицы в честь Степана Гиги, которая уже собрала 2416 из 6000 необходимых голосов.
- Степан Гига, народный артист Украины, умер 12 декабря после хирургического вмешательства и был похоронен во Львове.
После смерти народного артиста Украины Степана Гиги в Киеве хотят назвать улицу его именем.
Петиция с этой инициативой появилась на официальном сайте Киевского городского совета, пишет 24 Канал.
Степан Гига является одной из ключевых фигур современной украинской эстрадной музыки. В период становления независимой Украины он сделал значительный вклад в популяризацию украинского языка и песни, последовательно выступая и создавая музыкальные произведения на украинском языке в условиях жесткой конкуренции с иноязычным культурным продуктом. Песни Степана Гиги стали узнаваемой частью современного украинского культурного наследия,
– написал автор петиции Никита Николаевич Родителев.
На сбор подписей есть 45 дней. Петиция за переименование улицы в честь Степана Гиги пока набрала 2416 из 6000 необходимых голосов.
Кроме того, что подписать петицию можно на официальном сайте Киевского городского совета, это также можно сделать в приложении Киев Цифровой. Для этого нужно открыть раздел "Петиции" и найти петицию номер 13963.
Это важный жест памяти и уважения маэстро, чья музыка стала частью истории Украины. Поддержите эту инициативу – сохраним имя Степана Гиги в сердце столицы,
– написала команда артиста в инстаграме.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- Сердце народного артиста Украины остановилось 12 декабря в реанимации Первого медицинского центра Львова.
- Незадолго перед этим ему провели срочное хирургическое вмешательство из-за болезни. Позже в СМИ появилась информация о том, что Степан Гига впал в кому после серьезных послеоперационных осложнений. Источники 24 Канала утверждают, что Степану Гиге ампутировали ногу выше колена.
- 15 декабря артиста похоронили во Львове на Лычаковском кладбище.