В интервью Наталье Влащенко на YouTube звезда "Шоу долгоносиков" даже показала видео, на котором ее родственница умело обращается с артиллерийской установкой. Актриса подчеркнула, что та ушла на войну исключительно по собственному желанию.

Женщину артистка ласково называет внучкой, однако на самом деле это дочь ее двоюродного брата. Знаменитость добавила, что защищать страну отправились и другие члены ее семьи.

Это дочь моего двоюродного брата. Да, она захотела. Тем более что у нее две дочери. Мои племянники тоже танкисты,

– поделилась Тамара.

Также Яценко вспомнила о своем возлюбленном, актере Олеге Коваленко. Мужчина тоже намеревался взять в руки оружие и даже ходил в военкомат.

Мой Олег тоже ходил, в очереди стоял. Сначала сказали, что не нужно, а потом ему уже и 60 исполнилось,

– рассказала звезда.

Интервью с Тамарой Яценко: смотрите видео онлайн

В начале октября мы рассказывали о детях украинских знаменитостей, которые также встали на защиту Украины. Среди них сыновья Игоря Кондратюка, Валерия Харчишина и Риммы Зюбиной, которые несут службу на разных направлениях фронта.