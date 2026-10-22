В інтерв'ю Наталії Влащенко на ютубі зірка "Шоу довгоносиків" навіть показала відео, де її родичка вправно працює з артилерійською установкою. Акторка наголосила, що та пішла на війну суто за власним бажанням.

Жінку артистка лагідно називає онукою, проте насправді це донька її двоюрідного брата. Знаменитість додала, що захищати країну пішли й інші члени її родини.

Це донька мого двоюрідного брата. Так, вона захотіла. Тим паче, у неї двоє доньок. Племіннички мої теж танкісти,

– поділилася Тамара.

Також Яценко згадала про свого коханого, актора Олега Коваленка. Чоловік теж мав намір взяти до рук зброю і навіть ходив до військкомату.

Мій Олег теж ходив, у черзі стояв. Спочатку сказали, що не треба, а потім йому вже й 60 виповнилося,

– розповіла зірка.

Інтерв'ю з Тамарою Яценко: дивіться відео онлайн

На початку жовтня ми розповідали про дітей українських знаменитостей, які також стали на захист України. Серед них сини Ігоря Кондратюка, Валерія Харчишина та Римми Зюбіної, які несуть службу на різних напрямках фронту.