Тарас Цимбалюк впервые отреагировал на слухи, что певица СолоХа ждет ребенка от него
- Тарас Цимбалюк отреагировал на слухи, что певица СолоХа беременна от него.
После того, как Тарас Цимбалюк стал главным героем 14 сезона реалити-шоу "Холостяк", в сети появились слухи, что певица СолоХа якобы беременна от него. Актер прокомментировал информацию, которую распространили СМИ.
Цимбалюк записал видеообращение, которое опубликовал в своем тиктоке, передает Show 24. Он назвал признаки того, "что ты стал "Холостяком"".
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Первое, форсится песня "Тарас Цимбалюк – хочу таких десять штук" по всему тиктоку. Респект. Очень остроумно. Далее, в принципе, выкладывается очень много тиктоков. Потом тебе приписывают романы абсолютно со всеми женщинами, которые появляются в кадре, на сцене, просто рядом,
– говорит актер.
В ролике Тарас Цимбалюк также прокомментировал слухи о том, что певица СолоХа якобы ждет ребенка от него. Актер дал понять, что распространенная информация – неправдивая.
И мое любимое. Просто какие-то долбой*бы разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел один раз в своей жизни на репетиции, где я, собственно, с ней и познакомился, от тебя беременна. Ну, все, верю. Действительно. Видимо, все-таки меня объявили "Холостяком",
– добавил Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк стал новым "Холостяком"
- 18 апреля телеканал СТБ объявил, что главным героем 14 сезона проекта "Холостяк" стал Тарас Цимбалюк. Все, кто желает принять участие в шоу, уже могут заполнить анкету на сайте. Премьера запланирована на осень.
- Впоследствии издание УНИАН, ссылаясь на инсайдера, сообщило, что актер находится в отношениях с певицей СолоХой и что она ждет ребенка от него.
- Позже в команде СолоХи отреагировали на скандальные слухи.