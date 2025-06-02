Дебют на телевидении, работа официантом и другое: 5 интересных фактов о Тарасе Цимбалюке

Уже этой осенью зрители увидят, как Тарас Цимбалюк будет искать любовь на реалити-шоу "Холостяк". Пока мы в ожидании премьеры, команда проекта поделилась интересными фактами об актере.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Холостяка". Команда опубликовала 5 интересных фактов о главном герое 14 сезона проекта, чтобы узнать о нем больше.

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Тарас Цимбалюк дебютировал на телевидении в 2011 году. Он сыграл в мистическом сериале "Дневники Темного". Кроме актерства, занимается спортом, в частности силовыми тренировками и боксом. Также актер следит за своим общим физическим состоянием и питанием.

Любимая книга Цимбалюка "Ворошиловград" украинского писателя Сергея Жадана. Интересно, что актер вместе с коллегами работал официантом, чтобы собрать деньги для эвакуации людей из прифронтовых зон.

Также Тарас вместе с актером Евгением Олейником организовал театральные проекты, благодаря которым удалось собрать более 5 миллионов гривен на помощь Силам обороны Украины: "Основной инстинкт", "Эмигранты" и "Наши Кайдаши".

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