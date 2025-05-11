Не станут группой номер один, – Мирошниченко откровенно поделился мыслями о Ziferblat

Уже через несколько дней украинская группа Ziferblat выступит на Евровидении-2025. Песенный конкурс в Украине будет комментировать Тимур Мирошниченко вместе с другими звездами.

Телеведущий поделился своими мыслями о представителях Украины. В частности, Тимур признался, как относится к их скандальным костюмам, которые многие раскритиковали. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Так, выяснилось, что Ziferblat был среди фаворитов Мирошниченко во время Нацотбора-2025.

Ziferblat – молодчинки, они творят классную современную музыку. Возможно, пока не станут группой номер один в Украине, учитывая то, что слушают рядовые украинцы, не соберут "Олимпийский" ближайшие пять лет. А может произойти как раз наоборот, потому что слушатель омолаживается, меняется настроение,

– отметил шоумен.

Что касается костюмов артистов, то Тимуру Мирошниченко наряды участников Ziferblat для Евровидения-2025 нравятся.

Ранее наша редакция опубликовала материал о том, как украинцы шутят о костюмах Ziferblat на Евровидении.

Я желаю ребятам выжать максимум от пребывания там. Потому что, вероятнее всего, такой опыт может выпасть лишь раз в жизни, второй раз его прожить не получится. Артисты редко возвращаются на Евровидение,

– добавил ведущий.

Что известно о выступлении Украины на Евровидении-2025

Ziferblat выйдет на сцену к еврофанам уже 13 мая во время первого полуфинала песенного конкурса. После этого станет известно, будут ли соревноваться представители Украины в гранд-финале Евровидения, который запланирован на 17 мая.

Группа споет песню Bird of Pray. Накануне мы писали о прогнозах букмекеров на Евровидение-2025.