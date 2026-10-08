Певица обратилась к маме в своем инстаграме и вспомнила, какой она хотела видеть украинскую песню после своего ухода.

Покойтесь с миром. Очень не хватает Вашей любви, поддержки и объятий. Ваша любовь к Украине остается с нами навсегда и теперь звучит не только Вашим голосом, как наследие от настоящей Берегини. Вы хотели именно так – да здравствует украинская песня. Слава Украине,

– написала Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко / Фото из инстаграма ее дочери

Что известно о смерти Нины Матвиенко?

Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание четвертой стадии. О тяжелом диагнозе семья узнала летом того же года. В августе состояние певицы резко ухудшилось, после чего ее госпитализировали.

Нина Матвиенко скончалась 8 октября 2023 года, а уже 11 октября в Киеве состоялось прощание с Ниной Матвиенко. Певицу похоронили на Зверинецком кладбище.

Добавим, что ранее мы также рассказывали о других известных украинских артистах, чьи жизни забрала онкология.