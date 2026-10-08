Співачка звернулася до мами у своєму інстаграмі та згадала, якою вона хотіла бачити українську пісню після свого відходу.

Спочивайте з миром. Дуже бракує Вашої любові, підтримки й обіймів. Ваша любов до України залишається навіки з нами й тепер звучить не лише Вашим голосом, як спадщина від справжньої Берегині. Ви хотіли саме так – хай живе українська пісня. Слава Україні,

– написала Тоня Матвієнко.

Ніна Матвієнко / Фото з інстаграму її доньки

Що відомо про смерть Ніни Матвієнко?

Причиною смерті артистки стало онкологічне захворювання четвертої стадії. Про важкий діагноз родина дізналася влітку того ж року. У серпні стан співачки різко погіршився, після чого її госпіталізували.

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року, а вже 11 жовтня у Києві відбулося прощання з Ніною Матвієнко. Співачку поховали на Звіринецькому кладовищі.

Додамо, що раніше ми також розповідали про інших відомих українських артистів, життя яких забрала онкологія.