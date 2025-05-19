Выразил поддержку: король Чарльз III написал письмо Джо Байдену, которому диагностировали рак
- Король Чарльз III написал частное письмо Джо Байдену, которому диагностировали агрессивную форму рака простаты.
- Монарх выразил поддержку.
Букингемский дворец сообщил, что король Чарльз III написал частное письмо 46-му президенту США Джо Байдену после того, как у него диагностировали агрессивную форму рака простаты.
Британский монарх, который лечится от рака, выразил свою поддержку и пожелал успехов Джо Байдену. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail.
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Король Чарльз III принимал Джо Байдена в Виндзорском замке в июле 2023 года. Также они встречались во время саммита CoP26 в Глазго в ноябре 2021 года.
46-й президент США, кроме того, присутствовал на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Однако Байдена не было на коронации Чарльза в мае 2023 года – пришла его жена Джилл.
Когда в начале 2024 года у короля Чарльза III диагностировали рак, Джо Байден выразил свое беспокойство, а недавно монарх сказал: "Хотелось бы думать, что я уже на лучшей стороне борьбы с раком".
У Джо Байдена диагностировали рак
Вчера стало известно, что у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты.
Нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией расстроен новостью о диагнозе Байдена. Они пожелали ему скорейшего и успешного выздоровления.
Впоследствии Джо Байден прокомментировал свою болезнь: "Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку – они дают нам силы".