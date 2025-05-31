Ролик менее чем за сутки набрал более миллиона просмотров. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Руслана Игоревича.

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В этом году учитель физики не только станцевал с классом на последнем звонке, но и написал авторскую песню специально для этого события. Трек "Выпускной" быстро начала становиться трендовой – под нее публикуют свои школьные фото и видео десятки пользователей.

Это такая радость для меня, что вы разделяете свой праздник с этим треком. Я не имею целью заработать на этой песне. Я хочу, чтобы ее услышало как можно больше людей,

– написал Цыганков в соцсетях.

Руслан Цыганков – "Выпускной": смотрите видео онлайн

Видео, где Руслан Игоревич вместе с учениками танцует под трек "Выпускной", уже буквально взорвало тикток – пользователи комментируют, что хотели бы себе такого учителя, а школьники по всей Украине уже начали повторять танец.

Интересно, что это не первый случай такого успеха Цыганкова в сети. В прошлом году он тоже станцевал на последнем звонке вместе с одиннадцатиклассниками – тогда танцевали под хит One Desire группы Jakarta в стиле "тектоник", популярном в 2000-х. Видео набрало более 10 миллионов просмотров.

Свою популярность учитель использует для помощи украинским защитникам – он регулярно проводит сборы для защитников. Приобретенные машины лично доставляет на фронт. За это военные передают ему шевроны, флаги и другие памятные подарки, которые учитель хранит в школьном классе.