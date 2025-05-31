Ролик менш ніж за добу набрав понад мільйон переглядів. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Руслана Ігоровича.

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Цьогоріч вчитель фізики не лише станцював із класом на останньому дзвонику, а й написав авторську пісню спеціально для цієї події. Трек "Випускний" швидко почала ставати трендовою – під неї публікують свої шкільні фото та відео десятки користувачів.

Це така радість для мене, що ви розділяєте своє свято з цим треком. Я не маю на меті заробити на цій пісні. Я хочу, щоб її почуло якомога більше людей,

– написав Циганков у соцмережах.

Руслан Циганков – "Випускний": дивіться відео онлайн

Відео, де Руслан Ігорович разом з учнями танцює під трек "Випускний", вже буквально підірвало тікток – користувачі коментують, що хотіли б собі такого вчителя, а школярі по всій Україні вже почали повторювати танець.

Цікаво, що це не перший випадок такого успіху Циганкова в мережі. Торік він теж станцював на останньому дзвонику разом з одинадцятикласниками – тоді танцювали під хіт One Desire гурту Jakarta у стилі "тектонік", популярному у 2000-х. Відео набрало понад 10 мільйонів переглядів.

Свою популярність вчитель використовує для допомоги українським захисникам – він регулярно проводить збори для захисників. Придбані машини особисто доставляє на фронт. За це військові передають йому шеврони, прапори та інші пам'ятні подарунки, які вчитель зберігає у шкільному класі.