Украинские звезды и их крестные родители / Коллаж 24 Канала
В шоу-бизнесе звезд объединяют не только общие песни, съемки и многолетняя дружба. Некоторые настолько близки, что становятся частью семей друг друга. Так, среди украинских знаменитостей немало крестных пар, а порой эти связи образуют целые цепочки.
24 Канал рассказывает, кто из украинских артистов и телеведущих стал крестным родителем детей своих коллег и кому доверили такую особую роль.
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Ирина Билык – Алина Гросу
Одна из самых свежих историй звездного крестного отцовства связана с Ириной Билык и Алиной Гросу. В мае 2026 года певица стала крестной мамой первенца своей коллеги – Марка-Габриэля.
Для Билык это особая связь, ведь она давно поддерживает Гросу. Более того, раньше Алина в шутку называла старшую коллегу своей крестной мамой в украинском шоу-бизнесе. Теперь их объединяет и настоящее духовное родство.
Ирина Билык и Алина Гросу / Коллаж 24 Канала
Ксения Мишина – Наталья Денисенко
Актрис Ксению Мишину и Наталью Денисенко связывает не только общая профессия. Мишина стала крестной мамой сына Денисенко и ее бывшего мужа Андрея Фединчика.
Интересно, что впоследствии отношения между актрисами оказались в центре общественного внимания из-за недоразумения. Так что история их дружбы и крестного родства получила неожиданное продолжение.
Анатолий Анатолич – Светлана Лобода и Влад Яма
У телеведущего Анатолия Анатолича есть сразу несколько известных крестных родителей. Светлана Лобода стала крестной матерью его старшей дочери Алисы, а хореограф Влад Яма – крестным отцом младшей дочери Лолиты.
Таким образом, двое представителей украинского шоу-бизнеса стали частью семьи ведущего. В то же время после начала полномасштабной войны эти связи приобрели дополнительный общественный контекст: Лобода ранее строила карьеру в России, а Яма уехал в США.
Наталья Карпа – Тарас Тополя
Певица Наталька Карпа и лидер группы "Антитила" Тарас Тополя также стали крестными родителями. В 2019 году музыкант крестил дочь артистки Злату.
Их объединяет дружба с мужем Карпы, военнослужащим Евгением Тереховым. Тарас был рядом с семьей в важные моменты, поэтому его пригласили стать крестным отцом девочки.
Макс Барских – Миша Романова
Певицу Макса Барских и бывшую участницу группы "ВИА Гра" Мишу Романову связывает многолетняя дружба. Артист стал крестным отцом ее сына Мартина, который родился в 2018 году.
Барских неоднократно поддерживал подругу и помогал ей с воспитанием мальчика. Сам певец объяснял, что между ними сложились особенно близкие отношения, выходящие за рамки музыки.
Оля Цибульская – Дзидзьо
Еще одна интересная история объединяет Олю Цибульскую и Михаила Хому, известного как Дзидзьо. В 2018 году артисты стали крестными родителями Дениса – сына Надежды, солистки группы DZIDZIO.
Когда-то поклонники неоднократно предполагали, что Цибульскую и Дзидзьо связывают романтические отношения. На самом же деле между ними были дружба и творческая связь, которые со временем переросли в кумовство.
Светлана Тарабарова – Соломия Витвицкая
Певица Светлана Тарабарова пригласила свою близкую подругу Соломию Витвицкую стать крестной матерью ее первенца. В 2018 году телеведущая окрестила сына артистки Ивана.
Знаменитости до сих пор поддерживают теплые отношения, вместе проводят время и делятся общими семейными моментами. Их дружба давно вышла за пределы светских знакомств и стала настоящей семейной связью.
Звездное крестничество порой объединяет людей гораздо крепче, чем совместная работа или сцена. А у некоторых украинских знаменитостей есть сразу несколько таких родственных связей. Кстати, не все звездные истории любви заканчиваются свадьбой – есть и те, кто сознательно выбирает жизнь без официального брака.
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