24 Канал розповідає, хто з українських артистів і телеведучих став хрещеними батьками дітей своїх колег і кому довірили таку особливу роль.

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Ірина Білик – Аліна Гросу

Одна з найсвіжіших історій зіркового кумівства пов'язана з Іриною Білик та Аліною Гросу. У травні 2026 року співачка стала хрещеною мамою первістка колеги – Марка-Габріеля.

Для Білик це особливий зв'язок, адже вона давно підтримує Гросу. Ба більше, раніше Аліна жартома називала старшу колегу своєю хрещеною мамою в українському шоубізнесі. Тепер їх об'єднує і справжнє духовне споріднення.

Ірина Білик та Аліна Гросу / Колаж 24 Каналу

Ксенія Мішина – Наталка Денисенко

Акторок Ксенію Мішину та Наталку Денисенко пов'язує не лише спільна професія. Мішина стала хрещеною мамою сина Денисенко та її колишнього чоловіка Андрія Федінчика.

Цікаво, що згодом стосунки між акторками опинилися в центрі публічної уваги через непорозуміння. Тож історія їхньої дружби та кумівства отримала несподіване продовження.

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Ксенія Мішина та Наталка Денисенко / Колаж 24 Каналу

Анатолій Анатоліч – Світлана Лобода та Влад Яма

Телеведучий Анатолій Анатоліч має одразу кілька відомих кумів. Світлана Лобода стала хрещеною мамою його старшої доньки Аліси, а хореограф Влад Яма – хрещеним батьком молодшої доньки Лоліти.

Таким чином, двоє представників українського шоубізнесу стали частиною родини ведучого. Водночас після початку повномасштабної війни ці зв'язки набули додаткового суспільного контексту: Лобода раніше будувала кар'єру в Росії, а Яма виїхав до США.

Анатолій Анатоліч, Світлана Лобода та Влад Яма / Колаж 24 Каналу

Наталка Карпа – Тарас Тополя

Співачка Наталка Карпа та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя також стали кумами. У 2019 році музикант похрестив доньку артистки Злату.

Їх об'єднує дружба з чоловіком Карпи, військовослужбовцем Євгеном Тереховим. Тарас був поруч із родиною у важливі моменти, тому його запросили стати хрещеним батьком дівчинки.

Наталка Карпа та Тарас Тополя / Колаж 24 Каналу

Макс Барських – Міша Романова

Співака Макса Барських та колишню учасницю гурту "ВІА Гра" Мішу Романову пов'язує багаторічна дружба. Артист став хрещеним батьком її сина Мартіна, який народився у 2018 році.

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Барських неодноразово підтримував подругу та допомагав їй із вихованням хлопчика. Сам співак пояснював, що між ними склалися особливо близькі стосунки, які виходять за межі музики.

Макс Барських та Міша Романова / Колаж 24 Каналу

Оля Цибульська – Дзідзьо

Ще одна цікава історія об'єднує Олю Цибульську та Михайла Хому, відомого як Дзідзьо. У 2018 році артисти стали хрещеними батьками Дениса – сина Надії, музи гурту DZIDZIO.

Колись шанувальники неодноразово припускали, що Цибульську та Дзідзьо пов'язують романтичні стосунки. Насправді ж між ними були дружба та творчий зв'язок, які згодом переросли в кумівство.

Оля Цибульська та Дзідзьо / Відкриті джерела

Світлана Тарабарова – Соломія Вітвіцька

Співачка Світлана Тарабарова запросила свою близьку подругу Соломію Вітвіцьку стати хрещеною мамою її первістка. У 2018 році телеведуча охрестила сина артистки Івана.

Знаменитості й досі підтримують теплі стосунки, разом проводять час і діляться спільними сімейними моментами. Їхня дружба давно вийшла за межі світських знайомств і стала справжнім родинним зв'язком.

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Світлана Тарабарова та Соломія Вітвіцька / Колаж 24 Каналу

Зіркове кумівство часом об'єднує людей набагато міцніше, ніж спільна робота чи сцена. А деякі українські знаменитості мають одразу кілька таких родинних зв'язків. До речі, не всі зіркові історії кохання закінчуються весіллям – є й ті, хто свідомо обирає життя без офіційного шлюбу.