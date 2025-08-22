Песни, ставшие настоящими саундтреками этого времени, являются особенными. В них собрана боль и любовь одновременно и самое главное – несокрушимый дух украинцев. Эти треки являются поддержкой для наших бойцов и мотивацией для тех, хо в тылу. Украинские звезды и музыканты рассказали для Show 24 о треках, которые лично для них имеют важные смыслы.

Kalush Orchestra – Stefania

"Stefania Kalush Orchestra стала символом материнской любви и несокрушимости", – поделилась Злата Огневич.

Один в каное – Не твоя війна

"Она была пророческой еще до полномасштабного вторжения", – считает Злата Огневич.

Злата Огнєвіч и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Народжені вільними

"Наш дуэт часто просят спеть военные на благотворительных концертах. Но есть и другие песни, что не звучат по радио, – те, что поют на позициях, под гитару в укрытии. Они живые, настоящие, как музыка души", – добавляет Злата Огневич.

Андрей Хлывнюк – Ой у лузі червона калина

"Эти композиции - это отпечатки живых эмоций: страха, любви, потерь и веры, которые прошли сквозь каждого из нас", – сказала Тоня Матвиенко.

"Именно эта песня меня поддерживала в моменты, когда было трудно, она помогала выстоять и найти силы жить дальше. И это – то настроение и энергия, которая очень точно передает, что мы чувствуем сейчас: благодарность за то, что мы живы, и вдохновение не опускать руки, как бы сложно не было, ведь нас всех объединяет любовь к нашей стране, идентичности, культуры и родной земли", – добавляет Наталья Денисенко.

АНТИТИЛА – Фортеця Бахмут

Тоня Матвієнко – Сік землі

"Моя песня, которую я посвятила маме и всему нашему роду", – добавила Тоня Матвиенко.

Океан Ельзы – Той день

"У меня всегда мурашки, когда слышу эту песню. Когда ее слушаю, я будто рисую тот день в своем воображении: светлый, спокойный, свободный, где все будет хорошо. Эта песня дарит веру, надежду и силу, напоминает, что даже в самые темные моменты мы вместе и наша вера не исчезает", – поделилась Екатерина Лозовицкая.

Монатік – SweetLove

"Мне очень жаль, что наши талантливые украинские музыканты и артисты вынуждены создавать саундтреки войны... Я бы очень хотел, и искренне в это верю, чтобы наступили времена, когда мы будем создавать только саундтреки нашей победы. Именно такие пытаюсь писать лично я – чтобы манифестировать нашу украинскую победу и веру в светлое будущее. Одной из таких песен стала SweetLove, и я искренне надеюсь, что ее слова станут пророческими", – делится Монатик.

Sweet love веди меня, оставь человеком.

В мире животном, чтобы глаза не видели тьму,

а только - свет

Океан Эльзи – На лінії вогню

"Сразу вспоминаются истории друзей и незнакомцев, которые на этой войне потеряли близких. С первых аккордов внутри становится очень больно, осознавая сколько горя принесла эта война", – говорит Никита Киселев.

DIANA GLOSTER – Незламні

"Я бесконечно горжусь украинскими артистами, ведь творить во время войны чрезвычайно трудно. Все песни, созданные и выпущенные в 2022 году, воспринимаются особенно. Они вызывают мурашки, слезы и несут огромное значение. Каждая из них стала частью нашей истории и отражением того, через что мы все проходим", – считает DIANA GLOSTER.

Нікіта Кісельов – Купідон

"События последних лет также нашли отражение и в моем творчестве. Трек "Купідон" рассказал историю двух военных-ветеранов Алексея и Анастасии, которые на войне потеряли конечности, но нашли свою любовь. Это очень сильная, вдохновляющая история", – добавляет певец.

Олександр Пономарьов – Гімн України

"Мне кажется, что песня, которая всегда будет ассоциироваться с Украиной и передавать всю боль и силу нашего народа, бесспорно, наш гимн. В нем есть то, что объединяет нас всех, независимо от возраста или места, где мы сейчас", – считает певица VLADA K.

Kalush и Skofka – Додому

"Мне особенно близка эта песня. В ней есть фраза "Где бы ты ни был, не забуду дом" – и это что-то очень личное для меня. Многим украинцам пришлось покинуть свои дома, но каждый из нас носит Украину внутри себя, и эта песня очень точно передает эти ощущения", – добавила VLADA K.

