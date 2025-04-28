Бизнесмен, отец и муж Оли Поляковой: где сейчас Вадим Буряковский

Вадим Буряковский – украинский бизнесмен, который более 20 лет находится в браке с Олей Поляковой. Хотя мужчина и не является слишком публичной личностью, но все же его жена время от времени любит поделиться подробностями их жизни.

Интересно, что в сети почти нет информации о биографии Вадима. Наибольшее внимание приковано к их истории любви с Ольгой. Поэтому предлагаем узнать в материале Show24, как встретилась пара, каким было предложение и чем Буряковский занимается сегодня.

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Знакомство с будущей женой

Как известно, Олю Полякову пригласили выступить на одном мероприятии – это был день рождения Вадима. Однако здесь не обошлось без скандала, ведь певица думала, что едет на благотворительное мероприятие, а не на частное празднование. Сначала она отказалась выходить на сцену, но мужчина таки сумел уговорить исполнительницу выступить.

Так между новыми знакомыми завязалась дружба. Впоследствии Вадим и Оля поняли, что чувства между ними – больше чем дружеские. Но была одна проблема – Буряковский на тот момент имел жену. Он решился на развод и связал свою жизнь с Поляковой.

Оля Полякова с мужем / Фото из инстаграма певицы

Женитьба и рождение детей

Сначала исполнительница даже не задумывалась об узаконивании отношений, однако довольно быстро звезда забеременела. Узнав об этой новости, Вадим решил сделать предложение любимой.

Оля не доверяет словам, а только действиям. У нас дружба переросла в другие отношения, а потом они переросли в любовь. Когда я захотел ей купить настоящее кольцо с бриллиантом, тогда я понял, что хочу откровенно сделать ей предложение. У нас это получилось спонтанно, потому что будущая теща так сказала,

– рассказал Вадим Буряковский.

Свадьбу организовали в стиле "Эдемского сада". Интересно, что свадебный торт был в форме яблока, а невеста выбрала платье персикового цвета, о чем впоследствии жалела. И отметим, что Полякова ни разу не показала публике кадры со своей свадьбы.

От так, у супругов родилась дочь Мария, а впоследствии на свет появилась еще одна девочка, которую назвали Алисой.

Оля Полякова с семьей / Фото из инстаграма звезды

Буряковский добавил, что он мечтал о теплой семейной атмосфере в его доме, как это было в его семье.

"Когда старшую дочь Машу забрали из роддома, в доме сразу стало тепло. Семья – это про атмосферу тепла. А когда мы младшую дочь, Алису, принесли в дом – тепла стало вдвое больше", – поделился бизнесмен.

Да и сама Ольга не скупится на искренние слова о своем любимом, с которым уже вместе более 20 лет.

С первого дня, как я встретила своего Вадика, я никогда больше в жизни не чувствовала, что могу что-то потерять. Я всегда чувствовала опору – то, что он мне дал и то, от чего я никогда не смогу отказаться. Сквозь все эти годы именно он оказался моей стеной, моим фундаментом. Я не могу сказать, что у меня идеальные отношения с мужем. У нас было разное. У нас тоже есть проблемы. Но чувство фундамента – оно с первого дня со мной. И по этой причине я никогда не расстанусь со своим мужем,

– рассказывала о супружеской жизни артистка.

Критика окружения

Стоит отметить, что разница в возрасте между Вадимом и Ольгой – 16 лет. Близкое окружение было уверено, что этот брак долго не продержится, ведь артистка требует от мужа только денег, а когда достигнет своего, то бросит его.

К слову, в украинском шоу-бизнесе есть еще несколько пар, которые разрушают стереотипы любви относительно возраста.

Сначала Полякова действительно использовала деньги избранника для своего творчества. Но сегодня, по словам самой певицы, мужчина берет у нее деньги.

Я уже 10 лет его тяну. Он с меня тянет бабло. Я говорю: "Вадик, ну как ты мог так устроиться". Молодая, красивая, еще и тебе деньги дает. А он говорит: "Видимо, в той жизни я сделал что-то прекрасное",

– шутила исполнительница.

Известно, что когда началась большая война, Ольга с детьми уехали за границу, а муж остался в Украине. Их отношения проходили испытания расстоянием. Когда Полякова вернулась в Украину, то пришлось по-новому строить фундамент для семьи.

Где сейчас Вадим Буряковский

Как рассказывала артистка, во время полномасштабной войны Вадим потерял свой доход. Некоторое время она содержала семью, но впоследствии глава семейства придумал новый бизнес.

У него есть завод, который он приобрел очень давно. Давно этот завод просто стоял и только тянул. Но вот в последнее время. У Вадика есть партнер теперь по бизнесу, они вместе делают бытовую технику для городов. Это снегоуборочные машины, мусоровозы,

– призналась Полякова.

Поэтому сегодня Вадим Буряковский продолжает жить в Украине и развивать новый бизнес.

Оля Полякова и Вадим Буряковский / Фото из инстаграма певицы