Подробностями Харчишин поделился в интервью Маричке Падалко, пишет Show 24. По его словам, дом удалось построить быстро, однако некоторое время еще пришлось потратить на отделочные работы.

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Валерий Харчишин рассказал, что строительство дома заняло месяц, а отделочные работы, отсутствие денег и другие вещи забрали еще год, ведь были допущены определенные ошибки.

За время полномасштабного вторжения многие украинцы потеряли жилье. Маричка Падалко спросила у музыканта, можно ли, отстроив его, вернуть утраченные там воспоминания и ощущение дома.

Не надо их возвращать. Этот фантом надо пытаться отрезать и принять дом таким, каким он есть. Воспоминания положить в папку "прошлое": хорошее или плохое, но пусть там они будут. И как можно дольше к той папке не обращаться,

– ответил Валерий Харчишин.

Лидер "Другої Ріки" отметил, что люди должны принять новый дом и других себя. Он добавил, что нужно "жить уже в другом состоянии", ведь можно погрузиться в депрессию и слезы, живя в воспоминаниях.

Стараться жить счастливо и наслаждаться, насколько это возможно в наших условиях. Это звучит абсурдно, но я все равно это говорю. И тогда не нужны будут воспоминания. Я думаю, чем меньше воспоминаний сейчас, тем лучше настоящее. Воспоминания нужны для того, чтобы не делать ошибок,

– отметил музыкант.

Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Живет ли Валерий Харчишин в восстановленном доме

Валерий Харчишин признался, что часто бывает в восстановленном доме, но не может сказать, что живет там, поскольку развелся с женой. Музыкант счастлив, что туда наконец вернулись его дети.

"Я там нахожусь довольно долго, часто. Но я там не живу и не имею права там жить, поскольку мы, к сожалению, разведены", – сказал Харчишин.

Ранее мы сообщали, что Валерий Харчишин рассказал, где и кем служит его сын.