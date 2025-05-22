Подробицями Харчишин поділився в інтерв'ю Марічці Падалко, пише Show 24. За його словами, будинок вдалося побудувати швидко, однак деякий час ще довелося витратити на оздоблювальні роботи.

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Валерій Харчишин розповів, що будівництво будинку зайняло місяць, а оздоблювальні роботи, відсутність грошей та інші речі забрали ще рік, адже були допущені певні помилки.

За час повномасштабного вторгнення багато українців втратили житло. Марічка Падалко запитала у музиканта, чи можна, відбудувавши його, повернути втрачені там спогади та відчуття дому.

Не треба їх повертати. Цей фантом треба намагатися відрізати й прийняти будинок таким, яким він є. Спогади покласти в папку "минуле": добре чи погане, але хай там вони будуть. І якомога довше до тієї папки не звертатися,

– відповів Валерій Харчишин.

Лідер "Другої Ріки" наголосив, що люди мають прийняти новий будинок та інших себе. Він додав, що потрібно "жити вже в іншому стані", адже можна зануритися у депресію і сльози, живучи у спогадах.

Намагатися жити щасливо і насолоджуватися, наскільки це можливо в наших умовах. Це звучить абсурдно, але я все одно це говорю. І тоді не потрібні будуть спогади. Я думаю, чим менше спогадів зараз, тим краще сьогодення. Спогади потрібні для того, аби не робити помилок,

– зазначив музикант.

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн

Чи живе Валерій Харчишин у відновленому будинку

Валерій Харчишин зізнався, що часто буває у відновленому будинку, але не може сказати, що живе там, оскільки розлучився з дружиною. Музикант щасливий, що туди нарешті повернулися його діти.

"Я там перебуваю доволі довго, часто. Але я там не живу і не маю права там жити, оскільки ми, на жаль, розлучені", – сказав Харчишин.

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