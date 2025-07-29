Залужный написал авторскую колонку. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.

Не пропустите Залужный заявил, что НАТО делает большую ошибку в подготовке к следующей войне

Валерий Залужный снялся в фотосессии для журнала Vogue в элегантном темно-синем костюме и белой рубашке. Его образ дополнила брошь в виде герба Украины, прикрепленная к пиджаку.

Валерий Залужный для Vogue / Фото Anna Daki

Валерий Залужный для Vogue / Фото Anna Daki

Валерий Залужный для Vogue / Фото Anna Daki

В колонке бывший главнокомандующий ВСУ вспомнил свое детство. Залужный поделился, что в семье все разговаривали на украинском. Мужчина не помнит русских книг в доме своего деда – только мамин учебник по русской литературе. Валерий Федорович признался, что русский язык пришел к нему "с улицы".

Посол Украины в Великобритании также поделился историей о женщине, которая родилась и выросла в Крыму, но живет в Киеве и помогает украинской армии во время войны. Как-то она рассказала Залужному, что осознала, что живет в Украине только в подростковом возрасте – когда получала паспорт.

Сегодня и она, и я, и миллионы совершенно разных людей являются украинцами. И именно мы, разные по происхождению, месту рождения, вере и даже цвету кожи, сегодня составляем действительно большое понятие – государство Украина. Потому что государство – это мы,

– отметил Валерий Залужный.

Он добавил, что украинцы имеют право рассказывать миру, какие уроки выучили за последние годы, ведь "выжили в самой кровавой войне XXI века" и борются с "самым жестким врагом со времен фашизма".

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