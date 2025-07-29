Залужний написав авторську колонку. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.

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Валерій Залужний знявся у фотосесії для журналу Vogue в елегантному темно-синьому костюмі та білій сорочці. Його образ доповнила брошка у вигляді герба України, прикріплена до піджака.

Валерій Залужний для Vogue / Фото Anna Daki

Валерій Залужний для Vogue / Фото Anna Daki

Валерій Залужний для Vogue / Фото Anna Daki

У колонці колишній головнокомандувач ЗСУ пригадав своє дитинство. Залужний поділився, що у родині всі розмовляли українською. Чоловік не пам'ятає російських книг у хаті свого діда – лише мамин підручник з російської літератури. Валерій Федорович зізнався, що російська мова прийшла до нього "з вулиці".

Посол України у Великій Британії також поділився історією про жінку, яка народилася та виросла в Криму, але живе в Києві та допомагає українському війську під час війни. Якось вона розповіла Залужному, що усвідомила, що живе в Україні лише у підлітковому віці – коли отримувала паспорт.

Сьогодні й вона, і я, і мільйони зовсім різних людей є українцями. І саме ми, різні за походженням, місцем народження, вірою і навіть кольором шкіри, сьогодні складаємо дійсно велике поняття – держава Україна. Бо держава – це ми,

– зазначив Валерій Залужний.

Він додав, що українці мають право розповідати світові, які уроки вивчили за останні роки, адже "вижили у найкривавішій війні XXI століття" та борються з "найжорсткішим ворогом з часів фашизму".

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