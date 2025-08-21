Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт офиса президента. Там опубликовали серию фотографий с Зиневичем.

Василий Зинкевич надел на церемонию вручения награды "Национальная легенда Украины" черный костюме с блестками, белую рубашку и красный широкий пояс. На одной из фотографий певец широко улыбается.

Василий Зинкевич на церемонии награждения / Фото с сайта Офиса президента

Василий Зинкевич и Владимир Зеленский / Фото с сайта Офиса президента

Василий Зинкевич с Владимиром и Еленой Зеленскими / Фото с сайта Офиса президента

Что известно о Василии Зинкевиче?

Василий Зинкевич родился 1 мая 1945 года в селе Васьковцы (ныне Хмельницкая область). Отец был регентом церковного хора – именно от него певцу передалась любовь к искусству.

После службы в армии Василий поехал в Вижницу, где учился в художественном училище прикладного искусства. Работал художественным руководителем народного ансамбля танца "Смеречина", солистом вокально-инструментального ансамбля "Смеричка", солистом, а позже художественным руководителем ансамбля "Свитязь".

Зинкевич – лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герой Украины, почетный гражданин Луцка. Исполнитель песен Владимира Ивасюка, Игоря Поклада и других композиторов.