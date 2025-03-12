После временного прекращения выдачи писем на выезд за границу, артистам снова можно выезжать из страны. Об этом свидетельствует новое сообщение Верки Сердючки в инстаграме, передает 24 Канал.

К слову Верку Сердючку с бэндом не выпустили за границу: в команде Данилко отреагировали

Верка Сердючка и ее бэнд анонсировали новые даты концертов за рубежом – в Аликанте, Лондоне, Мюнхене и Франкфурте. Выступления состоятся в мае.

Очевидно, Андрей Данилко получил разрешение (письмо содействия) на выезд из Украины. Ранее артист сообщал, что несмотря на вовремя поданные документы, его команду не пустили за границу.



Новые даты концертов / Фото из инстаграма Верки Сердючки

Новые правила выезда за границу

В начале марта Минкульт приостановил выдачу писем содействия в ГПСУ, которые давали возможность деятелям культуры выезжать за границу. Тогда стало известно, что более 500 мужчин таким образом покинули Украину и не вернулись.

5 марта Кабмин урегулировал вопрос для творцов и медийщиков – артистам снова можно выезжать за границу. Однако правила частично изменились. Теперь документы сначала будут проверять соответствующие институты, юридические лица должны иметь статус критичности, а ФОПы должны действовать и быть зарегистрированными три года. Выезд разрешается на срок до 60 дней.