Після тимчасового припинення видачі листів на виїзд за кордон, артистам знову можна виїжджати з країни. Про це свідчить новий допис Вєрки Сердючки в інстаграмі, передає 24 Канал.

До слова Вєрку Сердючку з бендом не випустили за кордон: у команді Данилка відреагували

Вєрка Сердючка та її бенд анонсували нові дати концертів за кордоном – в Аліканте, Лондоні, Мюнхені та Франкфурті. Виступи відбудуться у травні.

Вочевидь, Андрій Данилко отримав дозвіл (лист сприяння) на виїзд з України. Раніше артист повідомляв, що попри вчасно подані документи, його команду не пустили за кордон.



Нові дати концертів / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Нові правила виїзду за кордон

На початку березня Мінкульт призупинив видачу листів сприяння до ДПСУ, які давали можливість діячам культури виїжджати за кордон. Тоді стало відомо, що понад 500 чоловіків таким чином покинули Україну та не повернулися.

5 березня Кабмін урегулював питання для митців і медійників – артистам знову можна виїжджати за кордон. Однак правила частково змінилися. Тепер документи спершу будуть перевіряти відповідні інституції, юридичні особи повинні мати статус критичності, а ФОПи мають діяти й бути зареєстрованими три роки. Виїзд дозволяється на термін до 60 днів.