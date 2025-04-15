Владимир Ращук признался, что до войны у него были прекрасные отношения с отцом. Но сейчас все далеко не так. Об этом актер и офицер ВСУ рассказал в интервью OBOZ.UA, передает Show 24.

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Владимир Ращук вспомнил, что предлагал отцу переехать в Киев до войны, но тот отказался. Так мужчина остался жить в оккупированном Донецке. По словам актера, российская пропаганда там качественно работала. Еще после Революции Достоинства у него с папой начались конфликты из-за политики.

"С какого-то времени мы с папой по взаимному согласию перестали разговаривать о политике. Когда он узнал, что мы с женой были на Майдане, назвал нас "майданутыми". Мол, вам денег не хватает что ли?" То есть у него совершенно другие реалии, понимаете? Я рассказываю, что по нам стреляют, а он: а чего вы лезете туда?" – вспомнил Ращук.

Актер не рассказал отцу, что пошел в армию после полномасштабного вторжения. После возвращения из Бучи ему было непросто отойти от увиденного.

Позвонил ему (отцу, – Show 24). И начали говорить о войне, я стал рассказывать о том, что видел. Он: "А ты знаешь, что ваш танк развалил мой дом?". А наших войск там близко не было. Говорю: "А что на нем написано?". "Ну, "Z" нарисовано..." – отвечает. С тех пор мы не общались два с половиной года,

– поделился Владимир Ращук.

Защитник признался, что несколько месяцев назад впервые за долгое время они снова созвонились. Но их разговор получился лаконичным.

"Что я, офицер Вооруженных Сил Украины, буду рассказывать дальнобойщику, который возит в Москву медикаменты? Он фактически спасает солдат, которые пришли убивать сюда украинцев, в частности – и его сына... Это просто трэш, такого и врагу не пожелаешь", – поделился актер.

Напомним, ранее Владимир Ращук объяснил, почему отказался от роли в фильме "Раша гудбай". Актер рассказал, что не будет работать с режиссером Алексеем Кирющенко, ведь тот ранее развивал карьеру в России.