Володимир Ращук зізнався, що до війни у нього були чудові стосунки з батьком. Та зараз все далеко не так. Про це актор та офіцер ЗСУ розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, передає Show 24.

До слова Соліст гурту "ДК Енергетик" розповів, як потрапив у військо та чому вирішив не ховатися

Володимир Ращук пригадав, що пропонував батьку переїхати до Києва до війни, але той відмовився. Так чоловік залишився жити в окупованому Донецьку. За словами актора, російська пропаганда там якісно працювала. Ще після Революції Гідності у нього з татом почались конфлікти через політику.

"З якогось часу ми з татом за взаємною згодою перестали розмовляти про політику. Коли він дізнався, що ми з дружиною були на Майдані, назвав нас "майданутими". Мовляв, вам грошей не вистачає чи що? Тобто в нього абсолютно інші реалії, розумієте? Я розказую, що по нас стріляють, а він: а чого ви лізете туди?" – пригадав Ращук.

Актор не розповів батьку, що пішов до війська після повномасштабного вторгнення. Після повернення з Бучі йому було непросто відійти від побаченого.

Зателефонував йому (батьку, – Show 24). І почали говорити про війну, я став розповідати про те, що бачив. Він: "А ти знаєш, що ваш танк розвалив мій будинок?". А наших військ там близько не було. Кажу: "А що на ньому написано?". "Ну, "Z" намальовано…" – відповідає. Відтоді ми не спілкувалися два з половиною роки,

– поділився Володимир Ращук.

Захисник зізнався, що кілька місяців тому вперше за довгий час вони знову зідзвонилися. Але їхня розмова вийшла лаконічною.

"Що я, офіцер Збройних Сил України, буду розповідати далекобійнику, який возить у Москву медикаменти? Він фактично рятує солдатів, які прийшли вбивати сюди українців, зокрема – і його сина... Це просто треш, такого і ворогу не побажаєш", – поділився актор.

Нагадаємо, раніше Володимир Ращук пояснив, чому відмовився від ролі у фільмі "Раша гудбай". Актор розповів, що не буде працювати з режисером Олексієм Кирющенком, адже той раніше розвивав кар'єру в Росії.