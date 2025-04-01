Ксения Кошевая рассказала, что впервые увидела будущего мужа в одном из клубов. Об их встрече и первом поцелуе она рассказала в интервью Славе Демину, пишет Show 24.

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Евгений тогда пришел с другом в казино, а она вместе с подругами из коллектива Freedom пришла в то же заведение отдохнуть. Компании имели общих знакомых, поэтому присоединились друг к другу. Ксения рассказала, что тогда уже знала Кошевого, но они так и не пообщались. Лишь через несколько месяцев ей пришло смс.

"Это был какой-то новогодний корпоратив, где мы с Freedom выступали. Приходит мне сообщение: "Привет. Это Женя Кошевой, "95 Квартал". Мы тут сняли дом, приезжай к нам". Я не согласилась", – вспомнила Кошевая.

Впоследствии пара все-таки сходила на свидание в кафе, а потом долго переписывалась. 7 февраля Ксения пригласила Евгения на спектакль. Он появился только в конце, потому что очень волновался. А первый поцелуй пары произошел в караоке. Его инициатором была Ксения.

Когда мы начали встречаться, я думаю: со мной что-то не то, или с ним что-то не то... Он был шокирован (когда произошел поцелуй, – Show 24). Потом сказал, что боялся меня напугать и сделать какой-то шаг, что аж дрожал,

– вспомнила звездная жена.

Через полтора месяца после начала отношений пара начала жить вместе. Евгений Кошевой рассказал, что у них случаются неидеальные моменты или конфликты. Но они над этим работают – общаются и решают проблемы.