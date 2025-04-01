Ксенія Кошова розповіла, що вперше побачила майбутнього чоловіка в одному з клубів. Про їхню зустріч та перший поцілунок вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, пише Show 24.

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Євген тоді прийшов з другом у казино, а вона разом з подругами з колективу Freedom завітала у той самий заклад відпочити. Компанії мали спільних знайомих, тому приєдналися одні до одних. Ксенія розповіла, що тоді вже знала Кошового, але вони так і не поспілкувались. Лиш через кілька місяців їй прийшло смс.

"Це був якийсь новорічний корпоратив, де ми з Freedom виступали. Приходить мені повідомлення: "Привіт. Це Женя Кошовий, "95 Квартал". Ми тут зняли будинок, приїжджай до нас". Я не погодилася", – пригадала Кошова.

Згодом пара все-таки сходила на побачення в кафе, а потім довго листувалась. 7 лютого Ксенія запросила Євгена на виставу. Він з'явився тільки вкінці, бо дуже хвилювався. А перший поцілунок пари стався в караоке. Його ініціаторкою була Ксенія.

Коли ми почали зустрічатися, я думаю: чи зі мною щось не те, чи з ним щось не те... Він був шокований (коли стався поцілунок, – Show 24). Потім сказав, що боявся мене налякати й зробити якийсь крок, що аж тремтів,

– пригадала зіркова дружина.

Через півтора місяця після початку стосунків пара почала жити разом. Євген Кошовий розповів, що у них трапляються неідеальні моменти чи конфлікти. Але вони над цим працюють – спілкуються та розв'язують проблеми.