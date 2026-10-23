"Спешу на службу": жених Леси Никитюк после операции опубликовал свежую фотографию

В августе возлюбленному Леси Никитюк провели хирургическое вмешательство на ноге. Теперь период реабилитации завершился, о чем Дмитрий сообщил на своей странице в инстаграме.

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Мужчина сдержал слово, ведь ранее уверял, что сразу после выздоровления отправится к сослуживцам. Теперь он выложил селфи в зеркале и написал, что спешит "на военную службу по контракту".

Жених Леси Никитюк после операции показал свежее фото и сообщил, что возвращается на военную службу / Скриншот из Instagram-сторис

К слову, военное дело – это большая часть сознательной жизни Дмитрия. В этом году ему исполнилось 30, и десять лет он посвятил армии. Защищать страну мужчина отправился еще в 2016-м: тогда он служил в морской пехоте в разведывательном взводе. А вот где именно находится воин сейчас – не разглашают.

Кстати, в октябре телеведущая отпраздновала день рождения, и военный сделал ей особенный подарок. Дмитрий подарил Лесе роскошное скульптурное панно от украинского бренда стоимостью почти 90 тысяч гривен.