"Поспішаю на службу": наречений Лесі Нікітюк після операції показав свіже фото

У серпні коханому Лесі Нікітюк провели хірургічне втручання на нозі. Тепер період реабілітації завершився, про що Дмитро повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

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Чоловік дотримав слова, адже раніше запевняв, що одразу після відновлення вирушить до побратимів. Тепер він виклав селфі у дзеркалі й написав, що поспішає "на військову службу за контрактом".

Наречений Лесі Нікітюк після операції показав свіже фото і повідомив, що повертається на військову службу / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, військова справа – це більша частина свідомого життя Дмитра. Цього року йому виповнилося 30, і десять років він присвятив армії. Захищати країну чоловік пішов ще у 2016-му: тоді він служив у морській піхоті в розвідувальному взводі. А от де саме воїн перебуває зараз – не розголошують.

До речі, у жовтні телеведуча відсвяткувала день народження, і військовий зробив їй особливий подарунок. Дмитро подарував Лесі розкішне скульптурне панно від українського бренду вартістю майже 90 тисяч гривень.