Самое интересное о группе Ziferblat, которая во второй раз пришла на Нацотбор и стала фаворитом букмекеров

До финала Нацотбора остаются считанные часы, поэтому все участники готовы продемонстрировать преимущества, которые помогут получить билет на Евровидение. Для группы Ziferblat это уже вторая попытка показать себя.

В далеком 2015 году братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские создали группу Ziferblat. Сначала третьим участником команды был друг ребят – Женя Шевченко, однако позже его заменил барабанщик Федор Ходаков. Почему группа решила попробовать себя на Нацотборе-2025 и какой коэффициент победы, узнавайте на Show24.

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Становление группы Ziferblat

За два года коллектив выпустил первый мини-альбом ""Киносеанс". Ребята попытались совместить традиционный рок и театрализованную музыку, что получило положительные отзывы от аудитории.

Ziferblat продолжал заявлять о себе и участвовал в различных фестивалях: "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест", а в 2018 году получил гран-при для молодых групп на фестивале "Тарас Бульба".

В 2019 году юноши пришли на "Х-Фактор" с треком "Вночі". Три судьи сказали "да", что обеспечило проход в следующий этап. Однако достичь заветной победы так и не удалось.

Ziferblat – "Ночью" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

В 2023 году Ziferblat победил в премии "Музвар" в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

Национальный отбор на Евровидение-2024

В октябре 2022 года Ziferblat оказался в лонг-листе Национального отбора на Евровидение. Однако ребятам не удалось попасть в число финалистов.

Год назад коллектив снова подал заявку на Нацотбор с треком Place I Call Home и прошел в финал. Песню Ziferblat посвятил украинцам, которые находятся вне Родины, однако, очень скучают.

Потеря дома – это очень трудно. Но потеря дома – не означает потерю идентичности. Мы хотим обратить внимание на то, что действительно чувствуют люди, которые не по собственному желанию вынуждены находиться вдали от родного дома,

– рассказали музыканты.

Ziferblat – Place I Call Home (Нацотбор-2024): смотрите видео онлайн

Немалый процент публики в один голос заявлял, что то, что выполняют ребята, это нечто новое и интересное. Подытоживая результаты судейского и зрительского голосования, коллектив занял второе место и не получил возможности представлять Украину на конкурсе.

Нацотбор-2025 и песня на Евровидение

В этом году Ziferblat представил песню Bird of Pray, которая с начала релиза начала бить рекорды по количеству прослушиваний.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

В интервью 24 Каналу группа рассказала, какой смысл заложила в трек.

Bird of Pray – глубокая и эмоциональная рефлексия на реалии, с которыми ежедневно сталкивается каждый украинец от рассвета до заката. В ней переплетаются тоска по дому, боль потерь и одновременно молитва, слова поддержки и поиск внутренней силы – все это создает мощный нарратив, который резонирует с чувством надежды, живущей в сердцах людей,

– отметили участники коллектива.

Ребята также обозначили, что их месседжем на Евровидении, если удастся победить на Нацотборе, будет возможность "показать, что даже в самые темные времена Украина не перестает творить. Мы любим музыку, мы делаем ее уникальной, и даже сейчас, когда идет самая кровавая за 80 лет война, Украина и украинцы продолжают звучать".

К слову, группа Ziferblat считается фаворитом Национального отбора на Евровидение-2025 с песней Bird of Pray и коэффициентом 1,90.