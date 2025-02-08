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Show24 Украинские звезды Самое интересное о группе Ziferblat, которая во второй раз пришла на Нацотбор и стала фаворитом букмекеров
8 февраля, 08:02
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Самое интересное о группе Ziferblat, которая во второй раз пришла на Нацотбор и стала фаворитом букмекеров

Марта Гнат

До финала Нацотбора остаются считанные часы, поэтому все участники готовы продемонстрировать преимущества, которые помогут получить билет на Евровидение. Для группы Ziferblat это уже вторая попытка показать себя.

В далеком 2015 году братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские создали группу Ziferblat. Сначала третьим участником команды был друг ребят – Женя Шевченко, однако позже его заменил барабанщик Федор Ходаков. Почему группа решила попробовать себя на Нацотборе-2025 и какой коэффициент победы, узнавайте на Show24.

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Становление группы Ziferblat

За два года коллектив выпустил первый мини-альбом ""Киносеанс". Ребята попытались совместить традиционный рок и театрализованную музыку, что получило положительные отзывы от аудитории.

Ziferblat продолжал заявлять о себе и участвовал в различных фестивалях: "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест", а в 2018 году получил гран-при для молодых групп на фестивале "Тарас Бульба".

В 2019 году юноши пришли на "Х-Фактор" с треком "Вночі". Три судьи сказали "да", что обеспечило проход в следующий этап. Однако достичь заветной победы так и не удалось.

Ziferblat – "Ночью" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

В 2023 году Ziferblat победил в премии "Музвар" в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

Национальный отбор на Евровидение-2024

В октябре 2022 года Ziferblat оказался в лонг-листе Национального отбора на Евровидение. Однако ребятам не удалось попасть в число финалистов.

Год назад коллектив снова подал заявку на Нацотбор с треком Place I Call Home и прошел в финал. Песню Ziferblat посвятил украинцам, которые находятся вне Родины, однако, очень скучают.

Потеря дома – это очень трудно. Но потеря дома – не означает потерю идентичности. Мы хотим обратить внимание на то, что действительно чувствуют люди, которые не по собственному желанию вынуждены находиться вдали от родного дома,
– рассказали музыканты.

Ziferblat – Place I Call Home (Нацотбор-2024): смотрите видео онлайн

Немалый процент публики в один голос заявлял, что то, что выполняют ребята, это нечто новое и интересное. Подытоживая результаты судейского и зрительского голосования, коллектив занял второе место и не получил возможности представлять Украину на конкурсе.

Нацотбор-2025 и песня на Евровидение

В этом году Ziferblat представил песню Bird of Pray, которая с начала релиза начала бить рекорды по количеству прослушиваний.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

В интервью 24 Каналу группа рассказала, какой смысл заложила в трек.

Bird of Pray – глубокая и эмоциональная рефлексия на реалии, с которыми ежедневно сталкивается каждый украинец от рассвета до заката. В ней переплетаются тоска по дому, боль потерь и одновременно молитва, слова поддержки и поиск внутренней силы – все это создает мощный нарратив, который резонирует с чувством надежды, живущей в сердцах людей,
– отметили участники коллектива.

Ребята также обозначили, что их месседжем на Евровидении, если удастся победить на Нацотборе, будет возможность "показать, что даже в самые темные времена Украина не перестает творить. Мы любим музыку, мы делаем ее уникальной, и даже сейчас, когда идет самая кровавая за 80 лет война, Украина и украинцы продолжают звучать".

К слову, группа Ziferblat считается фаворитом Национального отбора на Евровидение-2025 с песней Bird of Pray и коэффициентом 1,90.