Ziferblat победили на Нацотборе: как украинцы реагируют на представителей на Евровидение-2025

Группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025. В сети продолжаются бурные обсуждения относительно их триумфа и других фаворитов конкурса.

Под сообщением о победе Ziferblat – почти 7 тысяч лайков и более 800 комментариев, передает 24 Канал. Украинцы делятся впечатлениями от Нацотбора, рассказывают о своих фаворитах и не только.

Важно Ziferblat эмоционально отреагировал на победу в Нацотборе-2025: "Мы не должны потерять этот шанс"

Многие украинцы радуются тому, что Ziferblat стали представителями Украины на Евровидении. В сети уверены, что коллектив достойно покажет себя в Швейцарии, а их победа была вполне заслуженной.

"Они молодчинки, действительно достойны этого";

"Как никогда достойны победы. Песня шедевр";

"Попробуйте хоть раз пойти на урок вокала, увидите как это не легко. Наш народ как всегда, вместо поддержки выливает грязь. Ребята молодцы!";

"Невероятная постановка, невероятная группа с глубоким чувством музыки эстетики и неординарного видения";

"Супер. Ребята очень достойно представят Украину в Базеле!";

Едва ли не ни один Нацотбор не проходит без возмущения и критики. Для многих комментаторов лучшим вариантом на победу казался KHAYAT, который продемонстрировал безупречный вокал, или группа MOLODI. По мнению некоторых украинцев, Ziferblat победили лишь из-за большой фан-базы.

"Ура, первый не выход в финал Евровидения, я вас коллективно поздравляю";

"Взяли победу только благодаря большой фан-базе, но все мы знаем, кто настоящий победитель";

"Можно не смотреть Евровидение в мае";

"У KHAYAT живое выступление – огонь. Он был достоин победы";

" KHAYAT объективно был лучший! И открылся совсем с другой стороны на нынешнем отборе. Номер был суперстильный, и сам исполнитель чрезвычайно наполнен эмоциями и нашим этносом";

И открылся совсем с другой стороны на нынешнем отборе. Номер был суперстильный, и сам исполнитель чрезвычайно наполнен эмоциями и нашим этносом"; "Разочарование года, как за такое можно было голосовать, когда действительно были сильные исполнители и номера";

"Самая скучная песня. KHAYAT или MOLODI намного лучше".

В комментариях нашлись и те, кто привык к таким бурным обсуждениям после Национального отбора. Поэтому уверены, что после волны критики украинцы все равно будут болеть за своего представителя на Евровидении.

"Такой вопрос, наши люди хоть когда-то будут довольны?";

"Украинцы как всегда, сначала обоср*т наших представителей на Евровидении, а после удачного выступления будут хвалить".

Ziferblat – победители Евровидения-2025

Национальный отбор на Евровидение отгремел 8 февраля. Десять финалистов вживую выступили со своими песнями и услышали отзывы от членов жюри.

Результаты Национального отбора на Евровидение были объявлены в прямом эфире. Лидером по баллам по мнению членов жюри стал KHAYAT, тогда как Ziferblat получили больше всего баллов от зрителей. Так коллектив стал победителем Нацотбора.