Джамала, Тина Кароль и другие звезды трогательно поддержали Ziferblat накануне Евровидения-2025
- Украинские звезды поддержали группу Ziferblat накануне Евровидения-2025, прочитав строки из их песни Bird of Pray.
- К поддержке присоединились Джамала, Тина Кароль и другие звезды, что вызвало теплую реакцию у солиста группы Ziferblat Даниила Лещинского.
Украинские звезды поддержали группу Ziferblat накануне Евровидения-2025. Коллектив уже прибыл в Базель и 13 мая выступит в первом полуфинале песенного конкурса.
Как звезды поддержали группу Ziferblat показали на инстаграм-странице Евровидение Украина, информирует Show 24. Там опубликовали соответствующее видео.
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На ролике украинские звезды по очереди читают строки из песни Bird of Pray – именно с ней группа Ziferblat представит Украину на Евровидении-2025.
Даниила и Валентина Лещинских и Федора Ходакова поддержали Джамала, Тимур Мирошниченко, Герман Ненов, Тина Кароль, а также участники нынешнего Национального отбора: группа Molodi, FIЇNKA, Krylata.
Это очень приятно. Я даже покраснел,
– сказал солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.
Группа Ziferblat на Евровидении-2025
Ранее мы сообщали, что группа Ziferblat показала образы для Евровидения-2025. Музыканты будут выступать в ярких костюмах от Ивана Фролова. Однако модельер отметил, что завершенные образы покажут на сцене.
Режиссер номера – Мария Коростелева. Кстати, стало известно, что он будет заметно отличаться от того, что был на Национальном отборе. Например, на сцене не будет цветочного поля.