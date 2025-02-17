Alyona Alyona честно оценила Ziferblat, которые представят Украину на Евровидении-2025
Рэпер alyona alyona, которая была одной из представительниц Украины на Евровидении-2024, оценила коллектив Ziferblat. Исполнительница поделилась впечатлениями от песни и рассказала, чем особенные музыканты.
Группа Ziferblat стала представителем Украины на Евровидении-2025 – это решение уже официальное. Теперь другие музыканты и деятели предполагают, как европейцы воспримут выступление Ziferblat. Alyona Alyona поделилась своими мыслями в интервью M1 music, передает 24 Канал.
К слову Подписали договор: группа Ziferblat официально представит Украину на Евровидении-2025
Я одобряю, потому что это музыкальная композиция, которая действительно показывает, что наша музыка – разная и содержит очень много разных элементов. Мы универсальны. Мы не только можем повезти, какое-то культурное наследие и этническую песню, но и композицию любого жанра,
– так alyona alyona поддержала участников группы.
Реперша добавила, что коллектив Ziferblat имеет свой особый стиль, чем заинтересовывает слушателя. У музыкантов своя внешность, манера общения и тому подобное. К тому же alyona alyona вспомнила, как она с Jerry Heil наслушалась критики перед Евровидением-2024.
"Нас тоже хейтили перед тем, как мы поехали на конкурс. Мне кажется, книга рекордов Гиннеса наверняка зафиксировала наибольшее количество переобуваний", – напомнила исполнительница.
Как другие звезды оценивают Ziferblat
- Игорь Кондратюк назвал победу Ziferblat на Нацотборе очевидной, ведь их песня была самой интересной. Однако по мнению продюсера, в этом году не было хитовой песни, которая бы зажгла Евровидение.
- Тина Кароль не стала делать ставок относительно того, какое место может занять Украина. Потому что отметила, что сцену Евровидения может покорить и "цирковое" выступление, а также свою роль может сыграть политика.
- Олег Боднарчук заметил, что песня и номер Ziferblat могут более положительно оценить жюри, чем рядовые фаны конкурса. Однако нынешнее представление Украины – это "манифест", что разобьет стереотипность и шаблонность Евровидения.