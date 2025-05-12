"Трудно было сдерживать слезы": Ziferblat встретился с детьми из Мариуполя перед Евровидением-2025
- Украинская группа Ziferblat перед Евровидением-2025 встретился с украинской общиной в Швейцарии, в частности с детьми из Мариуполя.
- Группа уже приняла участие в церемонии открытия Евровидения и выступит в первом полуфинале под номером 5.
Накануне старта песенного конкурса Евровидение-2025 украинская группа Ziferblat провела эмоциональные встречи с украинской общиной в Швейцарии. Представители Украины посетили Центр социальной поддержки "Крылья надежды", где находятся дети и семьи, эвакуированные из Мариуполя в начале полномасштабного вторжения.
Кроме того, они побывали в Посольстве Украины в Швейцарии. Даниил, Валентин и Федор уже поделились своими эмоциями и показали кадры из этих встреч. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу группы Ziferblat.
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Напомним, 69-й песенный конкурс проходит в Базеле. Группа Ziferblat уже приняла участие в церемонии открытия Евровидения 11 мая и выступит в первом полуфинале 13 мая под номером 5. Второй полуфинал запланирован на 15 мая, а гранд-финал, где определят победителя, состоится 17 мая.