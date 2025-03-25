О рождении первенца Эд Вествик сообщил в своих соцсетях, передает Show 24.

К слову Дочь Стинга объявила, что во второй раз выходит замуж, и показала жениха

У Эда Вествика и Эми Джексон родился сын. Пара уже объявила его имя – Оскар Александр Вествик.

Звезда "Сплетницы" опубликовал черно-белые кадры из трогательной семейной фотосессии. Супруги позировали во дворе, обнимая и обнимая малыша.

Добро пожаловать в мир, мальчик!

– подписал снимки Эд Вествик.

Эд Вествик стал отцом / Фото из инстаграма Эда Вествика

Личная жизнь Эда Вествика

Эд Вествик был в браке с актрисой Рени Даймонд, однако их супружеская жизнь продлилась недолго. Впоследствии ему приписывали несколько романов.

Около трех лет назад Эд Вестрвик закрутил роман с Эми Джексон. В январе 2024 года звезда "Сплетницы" сделал предложение любимой, а уже в марте они заключили брак. Летом пара сыграла пышную свадьбу в Италии. В октябре 2024 года Эд и Эми объявили о пополнении в семье.

К слову, для Эми Джексон это второй ребенок. Она также воспитывает 5-летнего сына, который родился в отношениях с Джорджем Панайоту.