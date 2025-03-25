Про народження первістка Ед Вествік сповістив у своїх соцмережах, передає Show 24.

До слова Донька Стінга оголосила, що вдруге виходить заміж, і показала нареченого

В Еда Вествіка та Емі Джексон народився син. Пара вже оголосила його ім'я – Оскар Олександр Вествік.

Зірка "Пліткарки" опублікував чорно-білі кадри зі зворушливої сімейної фотосесії. Подружжя позувало на подвір'ї, обіймаючи та пригортаючи малюка.

Ласкаво просимо у світ, хлопче!

– підписав знімки Ед Вествік.

Ед Вествік став батьком / Фото з інстаграму Еда Вествіка

Особисте життя Еда Вествіка

Ед Вествік був у шлюбі з акторкою Рені Даймонд, однак їхнє подружнє життя протривало недовго. Згодом йому приписували кілька романів.

Близько три роки тому Ед Вестрвік закрутив роман з Емі Джексон. У січні 2024 року зірка "Пліткарки" освідчився коханій, а вже у березні вони уклали шлюб. Влітку пара зіграла пишне весілля в Італії. У жовтні 2024 Ед та Емі оголосили про поповнення в сім'ї.

До слова, для Емі Джексон це друга дитина. Вона також виховує 5-річного сина, який народився у стосунках з Джорджем Панайоту.