Шаманська вперше відреагувала на гучний розрив Ханумака з коханою: "Я не зловтішаюсь"

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська уперше прокоментувала розрив свого колишнього чоловіка, актора й телеведучого Руслана Ханумака, з його новою обраницею Катериною.

Про це вона сказала в коментарі Наталії Тур в програмі "Тур зірками", яка вийшла на ютуб-каналі Радіо Люкс.

Цікаво Без телефонів і з перевірками: відома співачка здивувала деталями зустрічі з Зеленським

Аліна поділилася, що не втручалася у стосунки ексчоловіка й не намагалася контактувати з його дівчиною.

Я вирішила, що кожна жінка має пройти свій шлях. І у момент закоханості, хто б що не говорив, ми цього не бачимо. Любов засліплює... Мені шкода кожну, хто стикається з моральним насильством. Я не радію й не зловтішаюсь. Тим паче там замішана моя дитина. Я щиро бажаю їй пережити це і рухатися далі,

– сказала Шаманська.

Для довідки! Від стосунків з Русланом Ханумаком в Аліни Шаманської є син Артур, який народився у 2017 році.

Окремо вона розповіла про непростий період, пов'язаний із сином. За її словами, вона не завжди знала, що відбувається з хлопчиком під час перебування з батьком, але помічала зміни в його поведінці. Іноді дитина поверталася додому в зовсім іншому емоційному стані. Шаманська зверталася до психологів і намагалася допомогти синові передусім турботою та підтримкою.

На жаль, це вплинуло на мій стан: чому я набрала вагу, не виходила в люди… І, на жаль, я маю прийняти, що це мені на все життя. Буде одна чи десята дівчина, але тато в Артура один. Що з цим робити, крім як лікувати сина своєю любов'ю, хр*н знає,

– зазначила знаменитість.

Новий випуск шоу "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Руслана Ханумака й Катерини?