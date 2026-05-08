Заліз у труну і хотів бути графічним дизайнером: цікаві факти з життя Сергія Танчинця

Сергій Танчинець – лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Сьогодні, 8 травня, музикант відзначає день народження. Артисту виповнилось 44 роки.

Цікавий факт, співак має звання заслуженого артиста України. У день його народження 24 Канал розповість декілька маловідомих фактів із його життя, про які раніше могли не знати.

Перші кумири та потяг до музики

В 11 років гітара замінила Сергію іграшки. Перші акорди він брав із касет Metallica, не звертаючись до репетиторів. А першим джерелом натхнення для музиканта став відомий ірландський гітарист Гері Мур.

Створення гурту та участь в "Х-Факторі"

Ще у підлітковому віці Тачинець зустрів майбутніх колег по гурту. Вони довго не могли визначитись у якому жанрі виступатимуть, тому вирішили, що гратимуть все. У 2007 році хлопці переїхали до Києва з Мукачева й випустили перший альбом під назвою Underground. За якийсь час музиканти вирішили повернутись до рідного міста, а Сергій залишився в Києві, де знайшов нових членів гурту.

У 2016 році БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ взяли участь у проєкті "Х-Фактор". Колектив пройшов до четвертого прямого етеру. Ця перша серйозна медійність принесла гурту неабияку впізнаваність і популярність.

Екстремальні зйомки кліпу

На зйомках пісні Underground соліст Сергій Танчинець був змушений лягти у справжню труну, після чого його закопали на цвинтарі.

Графічний дизайн

Коли Сергій був у пошуках нових учасників гурту, то паралельно пробував себе в іншій професії. Спершу у Мукачево мав спільний бізнес із другом, де виготовляли зовнішню рекламу та логотипи.

У столиці знайшов роботу макетника зовнішньої реклами, а ще пізніше навчився графічного дизайну.

Я довгий час забезпечував свою родину саме дизайном і це мені також дуже подобалось. Якби я не був музикантом, я би хотів бути графічним дизайнером,

– ділився співак.

Перша дружина та діти

Першою дружиною музиканта була Ганна Стефанська, яка багато років працювала менеджеркою та директоркою гурту. У шлюбі народилось двоє дітей: Анастасія та Лук'ян. Коли почалась повномасштабна війна Ганна з дітьми виїхала до Польщі, а звідти до Японії. Вибір на цю країну впав не випадково, адже жінка добре володіє цією мовою. У Японії вона влаштувалась перекладачем, і діти пішли до школи.

У 2023 році пара оголосила про розлучення, обмежуючись у поясненні причин такого рішення. Як відомо, сьогодні Ганна з дітьми перебрались жити до Іспанії. Цікаво, що старша донька вирішила піти стати стопами зіркового батька й стати музиканткою.

Сергій Танчинець з колишньою дружиною та дітьми / Фото з фейсбуку

Нове кохання Сергія Танчинця

З Юліаною Корецькою фронтмен познайомився ще у 2017 році. Через три роки дівчину запросили працювати з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. На той момент Сергій був у шлюбі. Нові стосунки співак підтвердив у травні 2024 року.

Восени 2025 року пара таємно одружилася. Про весілля знали лише батьки. Обраниця співака молодша від нього на 19 років.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / Фото з соцмереж

Загибель брата на фронті

Захисник Дмитро Чендей загинув 29 червня 2024 року під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. З'ясувалось, що військовий був братом Сергія Танчинця.