1 січня, 12:03
2

Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вдруге одружився і зачарував мережу весільними фото

Софія Хомишин
Основні тези
  • Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець одружився з PR директором колективу Юліаною Корецькою.
  • Чутки про їхній шлюб з'явилися в листопаді, коли користувачі побачили каблучку на безіменному пальці Сергія.
  • Тепер співак вперше підтвердив цю інформацію, опублікувавши весільні фото.

Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець вдруге одружився. Його обраницею стала PR директор колективу Юліана Корецька.

Про це стало відомо у новорічну ніч. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Танчинця. 

Співак привітав кохану з днем народження і поділився весільними фото. 

З Днем Народження, моя Юліана Танчинець. Дякую за крила за спиною, дякую за землю під ногами, дякую за любов, за турботу, за прийняття. Ти моє щастя,
– зазначив Сергій Танчинець.

Зауважимо, що чутки про те, що Сергій та Юліана уклали шлюб з'явилися ще в листопаді. Тоді на одному з відео уважні користувачі побачили в співака каблучку на безіменному пальці, яка дуже схожа на обручку. В інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі M1 music Танчинець розповів, що вони з коханою планують одружитися, щойно з'явиться вільний від концертів час. Водночас коли саме пара побралася – наразі невідомо. 

Для довідки! Для артиста це другий шлюб. У вересні 2023 року Сергій Танчинець розлучився з Ганною, з якою має спільних дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна.

Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?