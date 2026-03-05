Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець замилував мережу фото підрослого сина
- Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець поділився архівними фото сина Лук'яна на його 8-й день народження.
- Хлопець живе з мамою в Іспанії й іноді приїжджає до батька в Україну.
Від першого шлюбу в фронтмена гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергія Танчинця є двоє дітей. Часом він ділиться сімейними світлинами у соцмережах.
5 березня, у день народження сина, співак поділився архівними кадрами Лук'яна. Їх він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Цікаво Селена Гомес поцілувала ногу Бенні Бланко: чому це наробило галасу в мережі
Цьогоріч синові Сергія Танчинця виповнилося 8 років. З нагоди дня народження хлопця співак показав кадри, зроблені під час їхнього спільного дозвілля з Лук'яном – ігор, прогулянок та поїздок.
Зазначимо, що син і донька лідера колективу БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ мешкають за кордоном з мамою. У програмі "Сніданок з 1+1" Сергій розповідав, що його колишня дружина Анна разом з дітьми переїхала до Іспанії. До цього вони декілька років мешкали в Японії.
Малий ходить до школи. Вчить вже тепер не японську, а іспанську мову. В нього непогано виходить. Вчить і українську мову, намагається писати, рахувати. Настя онлайн вчиться, живе трохи тут у мене кілька місяців, кілька місяців живе у мами,
– казав Танчинець в грудні 2024 року.
Що відомо про особисте життя Сергія Танчинця?
- У вересні 2023 року співак оголосив про розлучення з дружиною Ганною – пара була разом майже 15 років. Окрім сина Лук'яна, в подружжя є спільна донька Анастасія, якій 17 років.
- У травні 2024 року Сергій уперше публічно підтвердив стосунки з Юліаною. Познайомилися вони ще в липні 2017 року на одному з фестивалів. Згодом, у 2020 році, коли Юліана переїхала до Києва, вона почала працювати з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Романтичні стосунки в них з Сергієм зав'язалися пізніше.
- Влітку 2025 року співак зробив Юліані пропозицію під час вечері в ресторані. А вже восени закохані без зайвого галасу одружилися.