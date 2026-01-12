Не з першої спроби на фронті: Зюбіна розкрила, через що її сину довелося пройти, щоб служити
- Син акторки Римми Зюбіної, Даниїл, приєднався до ЗСУ на початку 2025 року, маючи попередній досвід роботи перекладачем на фронті.
- Даниїл самостійно готувався до служби, вивчаючи управління дронами та зробивши операцію на очі за власні кошти, щоб пройти медкомісію.
На початку 2025 року син акторки Римми Зюбіної, яка відома своєю роллю в фільмі "Гніздо горлиці", приєднався до лав ЗСУ. Знаменитість вперше розкрила подробиці про військову службу Даниїла.
Вона розповіла, що змотивувало хлопця долучитись до Сил оборони України. Крім того, поділилася, як син готувався до мобілізації. Пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал центру протидії дезінформації.
Від перших днів великої війни Даниїл їздив із міжнародними військовими журналістами на фронт у ролі перекладача, як зазначала Римма Зюбіна в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк. Тепер вона розкрила, що хлопець працював у Бучі та Ірпені в період, коли ці території залишалися сірою зоною. Згодом він сам прийняв рішення долучитися до війська.
Він збирався ще минулого року (2024, – 24 Канал), але не пройшов відбір. Він добровільно знайшов бажаний рід військ, купив приставку до комп'ютера та вчився вдома керувати дронами. Зробив операцію на очі за власні кошти – 30 тисяч гривень. Підтягнув своє здоров'я, щоб пройти медкомісію,
– поділилася акторка.
Римма Зюбіна також передала слова сина, пояснивши, що змотивувала приєднатися до ЗСУ його війна в Україні.
У якій бригаді та на якому напрямку служить Даниїл – невідомо.
Що відомо про сина Римми Зюбіної?
- Даниїл – єдина дитина акторки. Хлопця Римма Зюбіна народила у шлюбі з режисером Станіславом Мойсеєвим.
- У дитинстві Даниїл Мойсеєв знімався в кіно, зокрема зіграв Олеся у стрічці "Гайдамаки", яка вийшла у 2012 році. У дорослому віці він з'явився у фільмі "Ти мене любиш?".
- Також працював актором дубляжу.
- 28 вересня 2025 року Даниїлу виповнилося 27 років.