Не з першої спроби на фронті: Зюбіна розкрила, через що її сину довелося пройти, щоб служити

На початку 2025 року син акторки Римми Зюбіної, яка відома своєю роллю в фільмі "Гніздо горлиці", приєднався до лав ЗСУ. Знаменитість вперше розкрила подробиці про військову службу Даниїла.

Вона розповіла, що змотивувало хлопця долучитись до Сил оборони України. Крім того, поділилася, як син готувався до мобілізації. Пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал центру протидії дезінформації.

Від перших днів великої війни Даниїл їздив із міжнародними військовими журналістами на фронт у ролі перекладача, як зазначала Римма Зюбіна в інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк. Тепер вона розкрила, що хлопець працював у Бучі та Ірпені в період, коли ці території залишалися сірою зоною. Згодом він сам прийняв рішення долучитися до війська.

Він збирався ще минулого року (2024, – 24 Канал), але не пройшов відбір. Він добровільно знайшов бажаний рід військ, купив приставку до комп'ютера та вчився вдома керувати дронами. Зробив операцію на очі за власні кошти – 30 тисяч гривень. Підтягнув своє здоров'я, щоб пройти медкомісію,

– поділилася акторка.

Римма Зюбіна також передала слова сина, пояснивши, що змотивувала приєднатися до ЗСУ його війна в Україні.

У якій бригаді та на якому напрямку служить Даниїл – невідомо.

Що відомо про сина Римми Зюбіної?