Укр Рус
Show24 Українські зірки Вийшов на сцену і подарував квіти: 17-річний син Тіни Кароль несподівано з'явився на її концерті
26 грудня, 17:45
2

Вийшов на сцену і подарував квіти: 17-річний син Тіни Кароль несподівано з'явився на її концерті

Марія Примич
Основні тези
  • Тіна Кароль виступила у Львівському оперному театрі, де до неї на сцену вийшов 17-річний син Веніамін і подарував букет білих троянд.
  • Після цього співачка виконала пісню "Вільна",  вона виступала у довгій червоній сукні.

Учора, 25 грудня, Тіна Кароль виступила у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. На концерт завітав її 17-річний син Веніамін.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку офіційного фан-клубу Кароль. Ймовірно, Веніамін приїхав в Україну на канікули. 

Теж цікаво Продюсер "Танців з зірками" відповів на чутки про конфлікт з Кароль, якої не буде у спецвипуску

Веніамін вийшов на сцену і подарував мамі букет білих троянд. Тіна Кароль поцілувала та обійняла сина, а публіка зустріла його оплесками. Коли хлопець заходив за куліси, то помахав людям у залі.

Після цього співачка виконала пісню "Вільна", яку записала в дуеті з фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Кароль виступала на сцені у довгій червоній сукні.

Реакція мережі

  • "Це дуже мило".
  • "Боже, як він на батька схожий. Мамина гордість".
  • "Син Тіни – то краш".
  • "Як це мило".

Реакція мережі на відео з Тіни Кароль з сином / Скриншот з інстаграму

Що відомо про сина Тіни Кароль?

  • Тіна Кароль народила сина від продюсера Євгена Огіра, який помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Йому було лише 32 роки. Чоловік похований на Берковецькому кладовищі у Києві.

  • Тіна та Євген одружилися у 2008 році. Того ж року на світ з'явився Веніамін.

  • Кароль відправила сина до Великої Британії у 2014 році, де ним опікувалася українська родина. Там хлопець і навчається зараз. Він володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.

  • "Я дуже не хотіла, щоб він ріс по-мажорськи. Щоб він був максимально приземленою дитиною", – розповідала співачка.