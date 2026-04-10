Після заяв про тиск і погрози: піарниця Тополі прокоментувала гучний скандал з журналісткою

Після виходу інтерв'ю Тараса Тополі на ютуб-каналі Марічки Довбенко між сторонами виник публічний конфлікт, який продовжує розвиватися.

PR-менеджерка артиста Альона Гармаш прокоментувала ситуацію у відповідь на заяви Довбенко. Свою думку вона висловила в коментарі інтернет-виданню "ГОРДОН".

Так, за словами Марічки Довбенко, перед інтерв'ю вона нібито домовлялася з Тарасом Тополею про можливість обговорення теми його розлучення з Оленою Тополею. Водночас раніше команда артиста просила не порушувати цю тему під час розмови.

У нас дуже гарно склалася розмова ще до початку запису інтерв'ю. Близько пів години Тарас розповідав мені, що у нього зараз відбувається в житті, зокрема, щодо розлучення. Я по-людськи вислухала його, оскільки була вражена їхньою ситуацією з Оленою,

– писала журналістка у своєму інстаграмі.

Для контексту! Тарас та Олена Тополя оголосили про розлучення 1 грудня 2025 року після 12 років у шлюбі.

Водночас у команді артиста цю версію заперечують. Піарниця фронтмена АНТИТІЛ Альона Гармаш заявила, що перед інтерв'ю відбулася лише коротка загальна розмова. За її словами, жодних деталей приватного життя не обговорювали, а згоди на порушення теми розлучення не було.

До цього Тарас і Марічка не були знайомі, відповідно, блогерка не входить до кола близького оточення, з яким Тарас міг би ділитися приватною інформацією. Жодних погоджень на обговорення теми розлучення не надавалося ні в якому вигляді,

– підкреслила PR-менеджерка.

Також Альона Гармаш заявила, що подальша комунікація з журналісткою відбуватиметься виключно в юридичній площині. За її словами, наразі готується відповідний позов. У команді Тараса Тополі вважають, що дії Марічки Довбенко завдали шкоди честі та діловій репутації артиста, а також порушили авторське право.

Що цьому передувало?